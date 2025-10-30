El responsable de la seguridad vial en Rafaela brilla por su ausencia

Nadie duda que Leonardo Viotti no puede patear el centro y cabecear el córner , eso es innegable, pero lo que ocurre con el tránsito en Rafaela no tiene argumento que lo sustente.

Quién tiene a su cargo el área correspondiente evidentemente no sabe cómo se puede solucionar este verdadero flagelo y sin duda alguna debe admitir su incapacidad y solicitar ayuda. Rafaela no soporta más muertes, Rafaela no soporta tanta ineficiencia.

Seguramente que los conductores de autos, bicicletas y motos son irresponsables y la gran mayoría no respeta las normas de tránsito, seguramente que los peatones también son igual de irresponsables, pero el Estado aquí debe cumplir un rol irremplazable y es machacar con la educación en materia vial. Mientras la gente se educa, es imprescindible una política de seguridad vial responsable y severa, que quien no respete las normas de tránsito pague muy caro su actitud. Ya lo repetimos en muchísimas oportunidades que hay reglas básicas a nivel mundial que indican que la presencia, la permanencia y la rigurosidad son fundamentales para sentar los pilares fundamentales en la lucha contra la inseguridad vial.

El Ejecutivo local pareciera no comprender, es como si no le afectaría las muertes que se producen, como si no se sintieran responsables.

Viotti no puede hacer todo, pero sí tomar decisiones, y por los resultados obtenidos desde que comenzó su gestión, pareciera que las que tomó no fueron acertadas.