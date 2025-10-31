El responsable de la seguridad vial en Rafaela "brilla por su ausencia"

Por Carlos Zimerman

Nadie duda de que Leonardo Viotti no puede patear el centro y cabecear el córner; eso es innegable, pero lo que ocurre con el tránsito en Rafaela no tiene argumento que lo sustente.

Quien tiene a su cargo el área correspondiente, evidentemente, no sabe cómo se puede solucionar este verdadero flagelo y, sin duda alguna, debe admitir su incapacidad y solicitar ayuda. Rafaela no soporta más muertes; Rafaela no soporta tanta ineficiencia.

Seguramente, los conductores de autos, bicicletas y motos son irresponsables, y la gran mayoría no respeta las normas de tránsito. Seguramente, los peatones también son igual de irresponsables. Pero el Estado aquí debe cumplir un rol irreemplazable: machacar con la educación en materia vial. Mientras la gente se educa, es imprescindible implementar una política de seguridad vial responsable y severa, donde quienes no respeten las normas de tránsito paguen muy caro su actitud. Ya lo hemos repetido en muchísimas oportunidades: hay reglas básicas a nivel mundial que indican que la presencia, la permanencia y la rigurosidad son fundamentales para sentar los pilares en la lucha contra la inseguridad vial.

El Ejecutivo local pareciera no comprender; es como si las muertes que se producen no le afectaran, como si no se sintieran responsables.

Viotti no puede hacerlo todo, pero sí tomar decisiones, y, por los resultados obtenidos desde que comenzó su gestión, pareciera que las decisiones que tomó no fueron acertadas.