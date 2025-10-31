Caso Spaggiari: El fiscal Loyola pide 25 años de prisión para los hermanos Matías y Fernando

El fiscal Guillermo Loyola acusó formalmente a Fernando y Matías Spaggiari, su madre Mirta Condotto, y varios colaboradores por una presunta estafa piramidal.

La estafa afectó a cientos de ahorristas en Rafaela, con pérdidas superiores a 10 millones de dólares.

Loyola solicita 25 años de prisión para los hermanos, considerados jefes de la asociación ilícita.

Hay 560 víctimas, con un daño económico de 235 millones de pesos, 8 millones de dólares y 11 mil euros.

La maniobra incluía promesas de altas rentabilidades, pero la defensa argumenta que fue un negocio inmobiliario fallido.

Otros coimputados, como Miriam Bravo y Carlos Ciancia, son considerados partícipes necesarios.

El proceso hacia el juicio oral comenzará, con posibles fechas en 2026; penas solicitadas van de 12 a 16 años para los hermanos y hasta 10 años para la madre.

El caso destaca la necesidad de proteger los derechos de los ahorristas y restaurar la confianza en el sistema financiero.

El fiscal Guillermo Loyola ha presentado formalmente la acusación y el pedido de elevación a juicio contra Fernando y Matías Spaggiari, su madre Mirta Condotto, y varios colaboradores en el marco de una causa por una presunta estafa piramidal. Este esquema, que afectó a cientos de ahorristas de Rafaela y la región, superaría los 10 millones de dólares en pérdidas.



Loyola solicita una condena de 25 años de prisión para los hermanos, a quienes considera organizadores y jefes de la asociación ilícita. La acusación formal confirma la presencia de 560 víctimas, con un perjuicio económico total estimado en 235 millones de pesos, 8 millones de dólares y 11 mil euros.



La maniobra consistió en la captación de fondos prometiendo altas rentabilidades en diferentes monedas. Sin embargo, la defensa sostiene que el caso no es una estafa, sino un negocio inmobiliario que colapsó debido a la inflación.

Los hermanos Spaggiari están acusados de ser jefes de una asociación ilícita y de múltiples estafas, mientras que su madre y otros nueve coimputados figuran como partícipes necesarios. Entre estos colaboradores se encuentran Miriam Bravo, Carlos Ciancia y Cristian Clemens, entre otros.



Con la presentación de la acusación, se inicia el proceso hacia el juicio oral, que podría llevarse a cabo en 2026. Algunos querellantes ya han pedido penas de entre 12 y 16 años para los hermanos y hasta 10 años para su madre, aunque la Fiscalía busca sanciones más severas. Este caso resalta la necesidad de proteger los derechos de los ahorristas y restaurar la confianza en los sistemas financieros.