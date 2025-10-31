El Concejo Municipal le otorgó tratamiento legislativo a varios proyectos

Se aprobaron tres minutas de comunicación relacionadas a distintas temáticas.

Este jueves 30 de octubre, pasadas las 9 hs, se llevó adelante una nueva sesión ordinaria en el Concejo Municipal. Luego de la presentación a cargo del presidente del órgano legislativo local, Lisandro Mársico, la vicepresidenta María Paz Caruso fue la encargada del izamiento de la bandera. Posterior a este momento se comenzaron a tratar los proyectos que formaban parte del orden del día.

En primera instancia se abordó un pedido de informe con el objetivo de conocer cómo se encuentra el Anfiteatro Alfredo Williner. En particular, solicitan información sobre sus instalaciones, las tareas de mantenimiento que se le han realizado, los programas institucionales que se pensaron llevar adelante en esta sede, entre otras.

Luego, se aprobó un proyecto en el cuál los concejales instan a que el Departamento Ejecutivo Municipal comunique si se encuentra en cumplimiento la ordenanza N° 5589, referida a la actualización y agilización del procedimiento vigente para la disposición de automóviles abandonados que permanecen en sitios pertenecientes al dominio público o privado municipal.

Los objetivos de esta última ordenanza era evitar la acumulación de bienes abandonados en espacios públicos, como así también, el de preservar el orden, la seguridad y la estética urbana, garantizando un proceso justo para que los propietarios puedan reclamar sus bienes dentro de los plazos establecidos.

En último lugar, los concejales decidieron por unanimidad votar positivamente una minuta de comunicación en la cual le solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda a evaluar la posibilidad de dejar de manera permanente, las cajas de toma de corriente en aquellos lugares públicos donde se celebren eventos públicos.

Este proyecto tiene la premisa de aligerar el proceso para la realización de determinadas actividades públicas. Cuando un particular resuelve llevar adelante algún evento, debe presentar una nota ante la autoridad correspondiente del órgano ejecutivo y este, debe formalizar el "pase" a las diversas áreas que deben intervenir, entre ellas la de Electrotecnia Municipal, encargada de brindar el servicio en cuestión. Este tipo de medida de carácter netamente instrumental y sencillo permitiría ahorrar tiempo y trámites innecesarios tanto para los hacedores como para el municipio.