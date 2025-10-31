Un nuevo grave accidente engrosa las nefastas estadísticas de una gestión fallida

Un accidente de tránsito grave tuvo lugar este miércoles a las 19:15 en la intersección de la avenida Zobboli (antigua Ruta Nacional 34) y calle Pellegrini, en la ciudad de Rafaela.

El siniestro involucró un automóvil Volkswagen Suran, conducido por un residente local, y una motocicleta Honda Wave, manejada por un joven de la misma ciudad. La mecánica del incidente se encuentra en investigación, pero versiones iniciales sugieren que ocurrió un choque en la intersección semaforizada.

Testigos indican que el auto se desplazaba desde la colectora hacia calle Pellegrini, mientras que la motocicleta transitaba por la vieja traza de la ruta 34 en dirección norte-sur. Tras el impacto, el conductor de la moto sufrió una crisis de convulsiones, lo que llevó a los vecinos a alertar de inmediato a los servicios de emergencia.

Una ambulancia del SIES 107 llegó al lugar minutos después y trasladó al joven al Hospital Dr. Jaime Ferré, donde se le brindaron los primeros auxilios.



El accidente también motivó un operativo con la presencia de policías y personal de GUR y de Protección Vial y Comunitaria, quienes se encargaron de garantizar la seguridad en el lugar y realizar las pericias pertinentes.

Los investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) están trabajando para esclarecer si alguno de los conductores cruzó el semáforo en rojo o si hubo otros factores involucrados. Se está evaluando la posibilidad de la existencia de cámaras de seguridad en la zona que puedan ayudar a esclarecer los hechos.