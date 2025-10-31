La Asamblea Ordinaria Anual de Gimnasia terminó en una batalla campal

La Asamblea General Ordinaria de Gimnasia y Esgrima La Plata, celebrada este miércoles en el polideportivo Víctor Nethol, se convirtió en un caos. El encuentro, previsto para abordar problemas del club, terminó con graves incidentes protagonizados por los propios socios.

Cerca de 1.000 asistentes expresaron su descontento con la actual dirigencia, liderada por Mariano Cowen, entonando cánticos de repudio. La situación se volvió tensa cuando algunos miembros del público lanzaron huevos, botellas y sillas hacia el escenario durante la presentación.

El clima de violencia escaló rápidamente, y el presidente del club recibió un impacto de una silla, mientras otros directivos sufrieron agresiones físicas y fueron golpeados con vasos. Ante la incontrolable situación, la asamblea fue suspendida temporalmente.