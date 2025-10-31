Se conoció la deuda millonaria que enfrenta Wanda Nara

Wanda Nara sigue inmersa en su disputa legal con Mauro Icardi. En el programa "Mujeres argentinas" de eltrece, el periodista Gustavo Méndez reveló una deuda de 470 millones de pesos, la cual podría alcanzar los 800 millones, según la abogada de Icardi.

La multa se debe al incumplimiento de Nara con la solicitud del futbolista de no mostrar a sus hijas en redes sociales. Méndez indicó que el monto no se destinará a Icardi, sino que se donará al Hospital Garrahan y al Hospital Gutiérrez. El abogado de este último ya trabaja en el cobro de las primeras multas, que ascienden a 160 millones de pesos.

En medio de esta situación, la panelista Fernanda Callejón expresó su apoyo a Wanda, comentando que "parece que el santo de la espada es Icardi".

Las nuevas exigencias de Mauro Icardi

La semana pasada, Icardi solicitó una medida cautelar después de ver un video en el que el actual pareja de Nara, Martín Migueles, interactuaba con sus hijas. El comunicado legal demanda que Nara impida cualquier contacto físico entre Migueles y las niñas.

Además, se contempla una multa de 100 millones de pesos si Nara comparte en redes cualquier imagen que involucre a sus hijas y Migueles. Icardi también ha exigido la prohibición de exponer a las menores en público, con una posible nueva multa de 500 millones de pesos si se incumple la solicitud.