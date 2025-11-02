Euforia en los mercados tras el triunfo oficialista: nuevas estrategias de inversión para noviembre

El triunfo oficialista impulsó una fuerte recuperación de los mercados financieros y redujo el riesgo país a 600 puntos.

Los analistas recomiendan una cartera diversificada, combinando instrumentos en pesos e inversiones dolarizadas.

Los bonos ajustados por inflación, como el TX26, son la principal alternativa para quienes buscan cobertura frente a la suba de precios.

Se sugiere destinar un 60% del portafolio a bonos corporativos en dólares, especialmente de YPF, Pampa y Telecom.

Para perfiles más arriesgados, las acciones del sector financiero y energético se presentan como opciones atractivas.

La liberación de liquidez y el impulso del crédito abren una nueva etapa para las inversiones en la economía real.

El resultado de las elecciones legislativas nacionales trajo un alivio inesperado a los mercados financieros argentinos. Tras meses de incertidumbre y especulación, la victoria del oficialismo reconfiguró el panorama económico, impulsando una fuerte recuperación en acciones y bonos, mientras el dólar y las tasas locales mostraron señales de enfriamiento. Este nuevo escenario llevó a los analistas a ajustar sus estrategias de inversión para noviembre, marcando el inicio de una etapa que combina optimismo con cautela.

Durante octubre, las acciones argentinas experimentaron un salto histórico, con subas que oscilaron entre el 70% y el 100% en dólares, un fenómeno que no se observaba desde hace varios años. A la par, los bonos soberanos mostraron avances significativos y el riesgo país retrocedió hasta los 600 puntos básicos, un nivel que no se veía desde el inicio de la gestión libertaria. Este conjunto de variables, sumado a una mayor previsibilidad política, reforzó el apetito inversor y permitió pensar en un horizonte financiero de mediano plazo.

No obstante, los especialistas subrayan que el nuevo contexto exige prudencia y diversificación. “El escenario es más claro, pero sigue siendo volátil. La clave es construir carteras equilibradas, con una proporción adecuada entre activos en pesos e instrumentos dolarizados”, advirtió el consultor Fernando Villar, quien recomendó priorizar estrategias que protejan contra la inflación.

Bonos ajustados por inflación, la apuesta defensiva

Villar consideró que, ante la menor rentabilidad de los instrumentos en pesos de tasa fija, los bonos atados a la inflación son una alternativa atractiva para los inversores que no quieran dolarizarse completamente. En ese sentido, destacó al TX26 como una opción viable para mantener valor en moneda local. Su postura fue respaldada por el analista Mariano Monferini, quien aconsejó destinar alrededor del 20% de la cartera a estos títulos, con el fin de equilibrar riesgo y rendimiento.

Activos en dólares, el refugio preferido

Entre las recomendaciones más reiteradas de los expertos se encuentran los bonos corporativos en dólares, debido a la estabilidad que ofrecen en tiempos de transición económica. Monferini propuso destinar el 60% del portafolio a estos instrumentos, repartido entre las obligaciones negociables de YPF 2033 (8% anual), Pampa Energía Clase 9 (5,5%) y Telecom 2031 (8%). Villar coincidió en la conveniencia de incluir estos papeles en la estrategia de los inversores conservadores, sugiriendo además fondos comunes de renta fija latinoamericana y estadounidense para diversificar riesgo geográfico.

“Luego del rally poselectoral, hay que ser selectivos. El riesgo de pagar caro por los activos es real, por eso preferimos una estrategia prudente, priorizando la preservación de capital y la exposición a instrumentos dolarizados”, explicó Monferini.

Acciones para quienes buscan mayor riesgo

El optimismo también alcanzó al mercado accionario. Para los inversores con mayor tolerancia al riesgo y horizontes más largos, el consultor Omar De Lucca recomendó posicionarse en compañías locales con potencial de crecimiento. “Más allá del rebote inicial, el Merval podría superar los máximos de enero. El mercado aún no incorporó el impacto de la próxima Ley Bases II, que traerá cambios en el régimen laboral e impositivo”, apuntó.

Villar, en la misma línea, sugirió focalizarse en el sector financiero —particularmente en BYMA— y en el energético, con opciones como Vista Energy, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Norte. Según el especialista, estas empresas podrían liderar la próxima etapa de expansión del mercado argentino.

Finalmente, De Lucca destacó que el repunte de la economía real también ofrece oportunidades fuera del ámbito bursátil. La reciente inyección de liquidez en el sistema —equivalente a unos 5 billones de pesos— podría dinamizar el crédito y apuntalar la actividad productiva, generando un entorno más favorable para las inversiones.