Informe de gestión: Bottero hizo malabarismo pero no es mago

Cuatro horas, muchas preguntas, pocas respuestas, demasiadas dudas, algunas chicanas, silencios ensordecedores. Bottero hizo malabarismo, pero no es mago.

La reunión del Concejo Municipal de Rafaela se extendió por cuatro horas y media, durante las cuales se abordaron 74 preguntas anticipadas por escrito: 25 del bloque Unidos y 49 del Justicialista. El presidente del Concejo, Lisandro Mársico, introdujo la sesión antes de dar paso a los funcionarios responsables de responder las consultas.

Germán Bottero, Secretario de Gobierno y Modernización, informó que hasta octubre se retuvieron 1,086 motos y 50 autos en acciones de Protección Vial, en conjunto con la Unidad Regional V, que retuvo 1,167 vehículos. Además, se retuvieron 160 motos por escapes no reglamentarios. Bottero también mencionó la instalación de ocho lomos de burro en la ciudad y aclaró que no se prohibieron giros a la izquierda en 2024 y 2025. Respondiendo a denuncias de empleados hacia funcionarios, indicó que habían sido desestimadas.



La Secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio, presentó avances en la restauración del Anfiteatro Alfredo Williner, incluido el reemplazo de caños y la impermeabilización del techo. Aseguró que los nuevos camarines estarán listos en noviembre y anunció los ganadores del Concurso del Fondo Editorial 2025, cuyas obras están en fase de edición.



Nicolás Asensio, Secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, reportó que Rafaela cuenta actualmente con 20,000 focos de luz en alumbrado público, con un aumento del 20% en el uso de luminarias LED en dos años. Planea acabar con el recambio de luces LED en 2026 y destacó los esfuerzos por mejorar la infraestructura del cementerio municipal tras múltiples robos.



Silvina Imperiale, de la subsecretaría de Auditoría, reportó la realización de 17 auditorías, 11 en ejecución. Ante preguntas sobre el proveedor David Pomba, aclaró que no se inician investigaciones de oficio. La concejal Paz Caruso sugirió que se debería auditar estos casos proactivamente.



La Secretaria de Desarrollo Económico, Patricia Imoberdof, informó sobre el avance de las obras de veredas en el centro histórico, que comenzarán en noviembre. También destacó el Plan Estratégico Rafaela Productiva 2031, diseñado para involucrar a diversos actores en el desarrollo local. Imoberdof mencionó el Parque Tecnológico de Reciclaje y las inversiones en infraestructura industrial, resaltando la importancia de restablecer la seguridad en el parque.



Finalmente, el Secretario de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Saliba, anunció la incorporación de 13 cámaras LPR para monitoreo de matrículas y planes para instalar 121 nuevas cámaras de seguridad. La Guardia Urbana actualmente cuenta con 10 móviles y 13 motos, con un sistema de monitoreo activo que incluye 385 cámaras.

Este encuentro es parte del compromiso del Concejo Municipal de Rafaela por mantener informada a la comunidad sobre las acciones y proyectos en desarrollo.