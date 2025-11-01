La dura respuesta de “Peque” Schwartzman a Julia Mengolini

Diego Schwartzman respondió a las declaraciones de Julia Mengolini, quien generó controversia durante su programa de streaming al criticar a los tenistas en un contexto político. El conflicto resurgió tras las elecciones legislativas en las que el extenista Diego Hartfield fue electo en Misiones con el 37% de los votos, representando a La Libertad Avanza.

Mengolini describió el tenis como un "deporte totalmente encapsulado", sugiriendo que aquellos que se destacan en él carecen de "poder de abstracción" y que para ser profesionales "hay que ser tontos". Estos comentarios provocaron una rápida reacción de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que emitió un comunicado rechazando las declaraciones, las cuales consideraron ofensivas.

Schwartzman, actualmente retirado del tenis profesional, criticó a Mengolini en una entrevista con América: "Fue de mal gusto. A veces no se dan cuenta de lo que dicen en la tele. No está bien lo que dijo". Afirmó que el comentario fue ofensivo no solo para los tenistas, sino también para el público en general.

El extenista aclaró que su postura no está motivada por factores políticos y defendió la dignidad de los jugadores: "Nosotros, desde el lado del tenis, no decimos cosas fuera de lugar sobre otras personas." Schwartzman sugirió que lo ideal sería que Mengolini se disculpara para cerrar el tema.

En respuesta, Mengolini mantuvo su postura y minimizó la controversia, afirmando que se trató de un chiste y que no tiene intención de disculparse: "Si fue de mal gusto, es una cuestión de gustos. No voy a pedir perdón por un chiste que sospecho que no ofendió a nadie".

La disputa pone de manifiesto las tensiones entre figuras del deporte y los medios de comunicación, así como las repercusiones que pueden surgir de comentarios públicos.