Bautista Mascia opinó sobre el supuesto romance entre su prima Meri Deal y Franco Colapinto

Franco Colapinto fue visto coqueteando con la cantante uruguaya Meri Deal en el VIP de un club en México, tras la carrera del pasado domingo.

En el programa LAM (América), Pepe Ochoa informó que el piloto de Alpine podría estar iniciando un romance con Deal, quien es parte de la banda Toco para vos. Ochoa mostró videos donde ambos aparecen juntos en la discoteca.

Bautista Mascia, primo de la cantante y ganador de Gran Hermano 2023 (Telefe), sembró dudas sobre los rumores en redes sociales. Respondiendo a un tuit sobre el supuesto romance, compartió un video de la canción "Solo necesito" de su banda, afirmando "Ahora mi vida suena así". Luego, añadió: “Y bueno, un primo nuevo. Se festeja”. Sin embargo, debido a la controversia que generaron sus comentarios, optó por eliminar el post.

Cabe destacar que Bautista Mascia estuvo junto a Colapinto en el paddock del Gran Premio de Austin hace más de 15 días, durante un evento de prensa.