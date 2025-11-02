A Pullaro lo bajaron a tierra: "Gastaste toda la nafta, tenés el tanque vacío y dilapidaste todo en una aventura llamada Provincias Unidas"

Por Jorge Levin

Dicen que a Pullaro su entorno más íntimo le fue muy claro: "Gastaste toda la nafta, tenés el tanque vacío y dilapidaste todo en una aventura llamada Provincias Unidas que, como dijo un periodista hace unos meses, nació con su partida de defunción ya emitida".

Según nuestras fuentes, el último viernes se dio una importante reunión entre cuatro dirigentes cercanos al gobernador y el mismísimo Pullaro. En esa reunión hubo muchos pases de factura y, al final del cónclave, quedó una sola cosa en claro: "Si en estos dos años no te acercas a Milei, despedite de la reelección". Dicen que Pullaro argumentó que sus principales diferencias con Milei son respecto a cuestiones puntuales de la Provincia de Santa Fe, pero destacó coincidencias que podrían ser el embrión de una nueva relación imprescindible para aspirar a una reelección que hoy parece muy lejana.

Seguramente, en los próximos meses, disminuirán notablemente las críticas hacia Milei y se hará foco en cuestiones que los unen, como la seguridad. Uno de los grandes reproches que le hacen a Pullaro es haberse alineado con los "cordobeses". "Nunca comprendiste que Schiaretti y Llaryora hacen su juego, que te utilizaron. A ellos solo les importa Córdoba y nada más; tienen claro que les resulta imposible pelear por el sillón de Rivadavia. Solo quieren conservar el poder territorial y nada más".

En esa reunión también se habló de Gisella Scaglia, y llegaron a la conclusión de que no es conveniente que asuma como diputada; lo mejor sería que culminara el mandato de vicegobernadora y dejara el lugar a quien sigue en la lista.

Uno de los asistentes fue duro y claro: "Maxi, te va a resultar muy difícil todo. Los libertarios te van a seguir atacando y cada día más duro. Milei, por un lado, te abraza y, por el otro, les da vía libre para que te maten. En estos dos años vas a tener que comenzar de nuevo y tratar de tener el apoyo de la gente. Pertenecemos a un partido (el Radical) que no tiene presencia electoral; por ese lado no te podés apoyar. Solo te queda 'remarla en un tarro de dulce de leche' y esperar algún milagro que por ahora no se vislumbra. Lo mejor es ir de a poco, paso a paso. Bajemos las armas y veamos lo que pasa".