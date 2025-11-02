Stefano Di Carlo, el nuevo presidente de River Plate

River Plate ha comenzado una nueva fase en su historia tras las elecciones que congregaron a miles de socios. Stefano Di Carlo, de 36 años, fue elegido presidente, convirtiéndose en el dirigente más joven en asumir el cargo desde Antonio Vespucio Liberti en 1933. Su nombramiento asegura la continuidad del oficialismo que ha gobernado el club durante más de una década, primero bajo Rodolfo D'Onofrio y luego Jorge Brito, y refuerza una gestión centrada en el crecimiento social del club.

Di Carlo, nacido el 13 de mayo de 1989, tiene una profunda conexión con River. Es nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, ex vicepresidente y presidente del club en los años ochenta. Su carrera dentro de la institución comenzó en los departamentos de Comunicación y Medios, donde promovió la modernización digital, y más tarde ocupó la vicepresidencia hasta las recientes elecciones.

Durante su discurso, Di Carlo destacó la importancia del fútbol: “Es el tema de mayor centralidad e interés. Tenemos que corregir y mejorar”. Su compromiso es mantener el modelo de gestión, pero buscando mejores resultados deportivos que reflejen la rica historia del club. Entre sus prioridades se encuentran la mejora del rendimiento del primer equipo, el fortalecimiento de la cantera y la continuación de las obras en el estadio y en el complejo de Ezeiza.

A pesar de que los hinchas de River han seguido confiando en el oficialismo, los años recientes sin resultados satisfactorios han llevado a algunos a cuestionar esta lealtad. La elección de Di Carlo puede marcar un momento de renovación o el cierre definitivo de esta línea política.

Composición de la lista "Frente Filosofía River":