Qué necesita Inter Miami para clasificar a los cuartos de final de la MLS

Este sábado por la noche, Inter Miami cayó 2-1 ante Nashville en el partido de vuelta de los octavos de final de la Major League Soccer 2025. A pesar del destacado gol de Lionel Messi, el equipo local se llevó la victoria con goles de Sam Surridge y Josh Bauer, forzando un tercer partido en la serie.

El encuentro de ida, realizado el 24 de octubre, había terminado favorable para las Garzas, que ganaron 3-1 gracias a un doblete de Messi, quien sigue mostrando un gran rendimiento goleador. Sin embargo, en esta ocasión, Nashville aprovechó la ventaja de local para igualar la serie 1-1.

El próximo enfrentamiento se llevará a cabo el 8 de noviembre en el Chase Stadium de Inter Miami. Para avanzar a los cuartos de final, el equipo necesita ganar; un empate en el tiempo regular llevará la serie a penales, mientras que una derrota significaría la eliminación y un largo receso hasta el próximo año.

