Colapinto superó ampliamente a Gasly en el mano a mano de Alpine

Franco Colapinto ha destacado en el equipo Alpine de Fórmula 1, según un análisis de Delta Data. El informe revela que el piloto argentino superó a su compañero, Pierre Gasly, en nueve de las 11 carreras disputadas. La comparación se realizó en condiciones de aire limpio, excluyendo el tráfico y las estrategias de abastecimiento.

Colapinto mostró un rendimiento promedio un 0,035% más rápido que Gasly a lo largo de la temporada, una cifra que, aunque pequeña, puede traducirse en décimas significativas por vuelta. En particular, el argentino superó al francés en las siguientes competencias: Italia, Canadá, Austria, Hungría, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos y México. En contraste, Gasly solo logró registros superiores en España y Bélgica.

El próximo Gran Premio de Brasil, donde competirá Colapinto, se desarrollará según el siguiente cronograma:

Práctica 1 a las 11:30 y clasificación sprint a las 15:30. Sábado 8 de noviembre: Carrera sprint a las 11:00 y clasificación a las 15:00.

Carrera sprint a las 11:00 y clasificación a las 15:00. Domingo 9 de noviembre: Carrera a las 14:00.

Los aficionados en Argentina podrán seguir las sesiones a través de Disney Plus y F1 TV Pro, así como por Fox Sports en cable.