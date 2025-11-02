Nico Vázquez y Dai Fernández cada vez más enamorados

Nicolás Vázquez y Dai Fernández han hecho pública su relación sentimental. En las últimas horas, fueron fotografiados disfrutando de una cena romántica en el restaurante Trade Sky Bar, ubicado en un rooftop de Buenos Aires.

La cuenta de El Ejército de LAM compartió una imagen donde se les observa acaramelados, lo que generó una gran repercusión en redes sociales. Los comentarios se centraron en la rapidez de esta nueva relación, que surge apenas unos meses después de la separación de Vázquez con Gimena Accardi.