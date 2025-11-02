La bronca de Verónica Ojeda porque no invitaron a Dieguito Fernando al homenaje a Maradona

Este jueves, Dalma y Gianinna Maradona, hijas de la leyenda del fútbol Diego Maradona, organizaron un evento en el canal de streaming Olga para conmemorar el cumpleaños de su padre. Sin embargo, la ausencia de Dieguito Fernando, el hijo que el campeón del mundo tuvo con Verónica Ojeda, generó controversia.

Santiago Riva Roy, periodista de LAM (América), entrevistó a Ojeda, quien expresó su dolor por la falta de inclusión de su hijo en una fecha tan significativa. “Me duele mucho que en un día maradoniano no se considere a uno de los hijos de Diego. Diego es el más pequeño de la familia y no tiene la culpa de nada”, comentó.

A pesar de sus diferencias con Claudia Villafañe y las otras hijas de Maradona, Ojeda enfatizó: “Siempre he separado las cosas desde el principio”. Relatando una conversación con Dieguito, afirmó que el niño, de 12 años, le dijo: “No quiero tener hermanas, ¿por qué me hacen esto?”. Ojeda respondió que lo importante es que su padre lo ama y lo protege desde el cielo.

En conclusión, Ojeda expresó su sentir: “Parece que siempre intentan lastimarme a mí y, a la vez, lastiman a Diego”.