Reforma laboral, el debate que viene: entre la oportunidad de generar más y mejor empleo y el riesgo de quitar derechos

La reforma laboral vuelve a instalarse como uno de los temas más sensibles del escenario político y económico argentino. El Gobierno nacional anticipó que enviará al Congreso un nuevo proyecto (posiblemente más consensuado) en el marco de un paquete más amplio de reformas estructurales, conocidas como las de segunda generación.

El ingreso de un proyecto en la materia de la diputada libertaria santafesina Romina Diez ya anticipa una discusión que promete ser intensa. Mientras sectores empresarios y parte del oficialismo aseguran que el sistema vigente desalienta la contratación formal, desde el sindicalismo y el ámbito jurídico advierten por un posible retroceso en derechos conquistados.





El debate se reabre en un contexto de estancamiento del empleo formal, con casi el 40% de la fuerza laboral en la informalidad. Los defensores de la reforma insisten en que el esquema actual genera rigideces y altos costos para las pymes, mientras que los críticos sostienen que la desregulación no genera trabajo por sí sola y que puede agravar la desigualdad.

En Santa Fe, las posiciones también son diversas. Dirigentes sindicales, empresarios, funcionarios y legisladores expresan su mirada sobre un proyecto que, más allá de sus detalles, anticipa una puja por el modelo de desarrollo y las reglas del trabajo en el país.

“El verdadero objetivo es ajustar derechos”, advierte la CGT Santa Fe

El secretario general de la CGT Santa Fe, Claudio Girardi, fue categórico al rechazar la iniciativa. “No hay reforma laboral posible si el punto de partida es quitar derechos”, advirtió. Para el dirigente, el proyecto impulsado por el oficialismo “responde a una lógica de ajuste que ya conocemos: bajar costos laborales, recortar indemnizaciones y debilitar a los sindicatos”.

Girardi remarcó que “la historia demuestra que el trabajo no se crea por decreto, sino con producción y con consumo interno”. “Entre 2003 y 2008, con las mismas leyes laborales que hoy se quieren modificar, se crearon millones de empleos. El problema no está en las normas, sino en la falta de inversión y en la caída del salario real”, sostuvo en declaraciones a Radio UNO.

El referente sindical también cuestionó medidas como el Banco de Horas, que permitiría extender la jornada laboral, y la posibilidad de elevar la edad jubilatoria. “Eso no es modernizar, es volver atrás. Si el modelo de país es castigar al que trabaja, mal futuro tenemos”, afirmó en declaraciones a Radio UNO.

Finalmente, Girardi advirtió que la CGT “dará todas las peleas necesarias en los marcos democráticos”. “No estamos dispuestos a retroceder en derechos que costaron décadas de lucha. Si quieren discutir productividad, discutamos también rentabilidad, distribución y evasión patronal”, subrayó.

Para el gobierno de Santa Fe, la reforma "debe ser parte de un paquete integral”

El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, señaló que Argentina requiere un conjunto de reformas estructurales, no solo laboral, para abordar los problemas de fondo del mercado de trabajo. “La reforma laboral es necesaria desde lo conceptual, pero debe ir acompañada de la reforma impositiva y previsional, porque no pueden separarse unas de otras”, sostuvo.

Báscolo aclaró que aún no hay un texto definitivo sobre el que se esté trabajando y que los proyectos que trascendieron, como el presentado por la legisladora Romina Diez, no son los que se considerarán formalmente.

El funcionario identificó dos desafíos estructurales: el empleo informal, que alcanza el 40% a nivel nacional, y la falta de generación de nuevos puestos de trabajo, problema que persiste desde el cambio de gobierno nacional. Para enfrentarlos, indicó que las reformas deberían apuntar a formalizar el empleo y fomentar la creación de trabajo.

No obstante, advirtió que la reforma laboral por sí sola no será suficiente. “Con la reforma laboral no alcanza. Para generar empleo hace falta un plan productivo y una reforma impositiva que haga más competitivas a las empresas e incentive nuevas inversiones”, dijo. Además, destacó la necesidad de crédito accesible a largo plazo, ya que las altas tasas actuales dificultan la inversión de pymes, particulares y grandes empresas.

En declaraciones a LT 10, Báscolo valoró que las reformas se discutan a través del Congreso y no por decreto, permitiendo acuerdos y debates con diferentes fuerzas políticas y provincias. También recordó que experiencias anteriores, como el blanqueo laboral, no tuvieron éxito, por lo que es necesario aprender de esos errores.

Finalmente, insistió en que un paquete integral de medidas —plan productivo, reforma laboral y reforma impositiva— tendrá un mayor impacto en la generación de empleo y en la competitividad que cada reforma por separado, y será clave para abordar problemas estructurales históricos del país.

La mirada empresaria a través de Came

El presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Ricardo Diab, aseguró que una reforma laboral es importante y urgente, ya que los tiempos y las modalidades de trabajo han cambiado, y es necesario actualizar la legislación para proteger los derechos de los trabajadores sin poner en riesgo a los empleadores ante imprevistos judiciales.

Diab destacó que la actual legislación genera incertidumbre para las pequeñas empresas a la hora de incorporar personal, ya que los costos legales ante un juicio pueden ser muy altos. Esto, según el empresario, puede llevar a que muchas pymes estén al borde del cierre.

Sobre la creación de nuevos puestos de trabajo, señaló que primero debe existir demanda económica. Una vez que haya demanda, una legislación laboral más flexible facilitará que los empresarios estén dispuestos a contratar, especialmente en rubros donde la contratación es imprescindible.

No obstante, aclaró que una reforma laboral por sí sola no genera empleo automáticamente. Es fundamental que haya consumo y poder adquisitivo, así como preparación empresarial (productos, calidad, logística y precio), para que la flexibilización de la ley pueda traducirse en nuevos puestos de trabajo.

En declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10", Diab consideró que una ley laboral reformulada y adecuada a los tiempos es imprescindible, pero su impacto dependerá de la demanda y el contexto económico general.

La advertencia del Colegio de Abogados

El presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Andrés Abramovich, cuestionó con dureza las afirmaciones del presidente Javier Milei, quien tiempo atras responsabilizó a los abogados laboralistas por la degradación del mercado de trabajo. Consideró que esas expresiones son “infundadas y ajenas a la realidad”, y recordó que los profesionales del derecho “no hacen más que defender los derechos de los trabajadores consagrados por la Constitución”.

Abramovich sostuvo que el eje del debate debe estar en cómo mejorar el mercado laboral sin degradar los derechos de los sectores más vulnerables, y subrayó la necesidad de promover el empleo, el consumo y el fortalecimiento de las condiciones laborales.

En relación con el proyecto presentado por la diputada libertaria Romina Diez, el abogado advirtió que la propuesta contiene varios puntos regresivos. Entre ellos, destacó la posibilidad de que los salarios pactados por convenio colectivo dejen de ser un piso y puedan transformarse en un techo, lo que habilitaría acuerdos por debajo de lo establecido legalmente. “Eso conspira contra los principios esenciales del derecho laboral y contra la propia Constitución Nacional”, afirmó en declaraciones a la emisora universitaria LT 10.

También alertó sobre la creación del “banco de horas”, que permitiría extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias compensando luego con descanso, sin pago de horas extras. Para Abramovich, esta medida “atenta contra el derecho al descanso y desnaturaliza la jornada de trabajo”.

Otro punto crítico es la flexibilización de las vacaciones, ya que el proyecto habilita otorgarlas en cualquier momento del año y de manera fraccionada, lo que —a su juicio— “va en detrimento del derecho a un descanso íntegro y reparador”.

El abogado también mencionó otras modificaciones incluidas en la iniciativa como la exigencia de certificados médicos obligatorios para justificar enfermedades o accidentes no laborales, la limitación de los intereses en los créditos laborales a una tasa máxima equivalente al IPC más 3% anual, la posibilidad de que las pymes condenadas judicialmente paguen indemnizaciones en hasta 12 cuotas.

Como aspecto positivo, Abramovich valoró la propuesta de digitalizar los recibos de sueldo, considerándola una actualización razonable y acorde con los tiempos actuales.

Para Mayoraz, la reforma laboral debe ir de la mano de la reforma tributaria

El diputado nacional Nicolás Mayoraz defendió la necesidad de avanzar con una reforma laboral y tributaria como herramientas centrales para promover la inversión y reducir la informalidad.

“Argentina necesita una reforma tributaria para fortalecer la economía, para promover las inversiones. Necesita una modernización laboral para salir de este régimen en el que estamos congelados”, señaló.

Mayoraz remarcó que el país tiene más de cinco millones de trabajadores informales, y que resulta imprescindible “regularizar esa situación”. En ese sentido, consideró que “todos lo reconocen, tanto del sector sindical como del sector empresarial: el régimen laboral existente no es bueno y hoy es una carga, un obstáculo para la registración laboral”. Por eso, sostuvo, “es necesario modificarlo”, e instó a los sectores “dialoguistas” a acompañar al presidente Javier Milei en este proceso.

El legislador planteó que la reforma laboral debe ir de la mano de la reforma tributaria, ya que “sin una reforma tributaria no se puede promover las inversiones que están haciendo falta, y sin esas inversiones no se puede generar empleo o regularizar el trabajo informal”.

Respecto de la posición sindical, Mayoraz distinguió entre “quienes defienden los intereses reales de los trabajadores” y “aquellos que protegen los privilegios de los dirigentes gremiales”.

En ese punto, afirmó que el proyecto “no afecta de ninguna manera el derecho de los trabajadores”, y que su objetivo principal es “encontrar los obstáculos que impiden la formalización del empleo y aliviarlos, tanto en materia tributaria como en los costos que implican los despidos”.

También explicó que una de las propuestas en análisis es la creación de un fondo de desempleo, financiado por los empleadores, que permita cubrir las indemnizaciones “sin afectar el derecho del trabajador ni las condiciones esenciales, como la jornada laboral de ocho horas o el régimen indemnizatorio vigente”.

Por último, se refirió a uno de los puntos que, según dijo, genera mayor resistencia sindical: las contribuciones obligatorias a los gremios. “Hay cuestiones sensibles que afectan a los sindicatos, como la afiliación y la contribución compulsiva. Tiene que ver con el manejo de las obras sociales y no con el derecho del trabajador”, sostuvo. Y concluyó: “Cuando escuchamos un reclamo, debemos distinguir si es del trabajador o del gremio, y si el gremio está defendiendo a los trabajadores o intereses propios”.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.