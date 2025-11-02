Diego Santilli fue designado ministro del interior

El presidente lo termina de confirmar en sus redes sociales .

TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR:

Bienvenido Colo Santilli.

Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.

VLLC!

Fin.

De esta manera se va conformando el nuevo gabinete luego del triunfo electoral del domingo pasado.