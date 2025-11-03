Los comerciantes consideran negativa la presencia de lavacoches. La Municipalidad nada hace

El reciente Informe de Lavacoches 2025, elaborado por la Municipalidad de Rafaela, pone de manifiesto una realidad alarmante: aunque la cifra de lavacoches ha disminuido a 81 personas activas,COSA QUE PONEMOS SERIAMENTE EN DUDA POR QUE CAMINAR LAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD MUESTRAN OTRA COSA, el conflicto en torno al uso del espacio público no solo persiste, sino que se intensifica.

Esta situación revela una tensión palpable entre los trabajadores informales, los vecinos y el sector comercial que es imperativo abordar con urgencia.

El impacto de los lavacoches en la vida urbana es significativo. El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) identifica que cerca del 80% de los comerciantes perciben la presencia de lavacoches como negativa para sus negocios.

Esta situación no es menor; más de la mitad de los comerciantes ha experimentado conflictos directos relacionados con esta actividad. El informe hace hincapié en que el verdadero problema radica en el comportamiento.

Adentrándonos en las trayectorias de los lavacoches, el informe evidencia una cruel realidad: muchos de ellos comenzaron esta actividad en su adolescencia y, años después, siguen atrapados en un ciclo de exclusión. Este hecho no solo es alarmante, sino que también señala el fracaso de las intervenciones previas que no lograron ofrecer alternativas viables para su desarrollo personal y profesional.

La mayoría de estos trabajadores provienen de entornos vulnerables, donde la falta de educación y la escasez de empleo formal cercenan sus oportunidades.

Ante este complejo panorama, las políticas públicas deben ser revisadas con urgencia. El informe señala con acierto que existe una "falla estructural del Estado" en la atención de esta problemática y exhorta a implementar acciones que combinen firmeza, sensibilidad y una visión a largo plazo.

No se observa, por parte de la Municipalidad, un abordaje serio del problema; se mira para otro lado y, de vez en cuando, se elaboran informes estadísticos poco creíbles.

Es imperativo que la Municipalidad se decida, y en forma urgente a abordar el problema. La solución al conflicto de los lavacoches en Rafaela no es solo un asunto de espacio público, hay que tener ganas y sobre todo ideas para encontrar una solución, pero al parecer, las ideas son las que no sobran, y ese quizá es el punto más grave, aunque las ganas tampoco se demuestran.