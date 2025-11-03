Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y es número 1 del mundo

El tenista italiano Jannik Sinner continúa dejando huella en el circuito profesional. Este domingo, logró una victoria significativa al vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-4 y 7-6 (4) en la final del Masters 1000 de París. Con este triunfo, Sinner aseguró su quinto título de la temporada y el número 23 de su carrera, además de recuperar la primera posición en el ranking mundial, desbancando al español Carlos Alcaraz, quien había liderado desde agosto tras ganar el Abierto de Estados Unidos.

La victoria en París marca el vigésimo sexto triunfo consecutivo del italiano en torneos bajo techo y su quinto Masters 1000, destacando como el primero desde Shanghai en 2024. Sinner ha tenido un año sobresaliente, con apenas tres derrotas desde Wimbledon, dos de ellas por abandono. Tras superar una suspensión por dopaje, ha acumulado en 2025 dos títulos de Grand Slam, un Masters 1000 y otros torneos, demostrando un rendimiento excepcional.

Con solo 24 años, Sinner no perdió un solo set en todo el torneo, algo que no sucedía en un Masters 1000 desde que Alcaraz lo hiciera en Indian Wells en 2023. Ahora, se posiciona como el sexto jugador en actividad con más títulos Masters 1000, detrás de Novak Djokovic (40), Alcaraz (8), Alexander Zverev (7) y Daniil Medvedev (6).

Sin embargo, su regreso al número 1 podría ser efímero. En el Trofeo de Maestros de Turín, Sinner defiende 1.500 puntos, mientras que Alcaraz podría recuperar el liderato con solo tres victorias en el torneo. Esta es la segunda ocasión en la que Sinner alcanza la cima; la primera fue en junio de 2024, manteniéndose durante 53 semanas hasta ser superado por Alcaraz en Nueva York.

Con este logro, Sinner sólida su lugar entre los mejores del tenis y se prepara con confianza para los desafíos finales de la temporada.