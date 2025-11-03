Qué alimentos vegetales tienen más hierro que la carne

La deficiencia de hierro es uno de los déficits nutricionales más frecuentes a nivel mundial y no se limita a quienes siguen dietas restrictivas. Aunque este mineral se asocia comúnmente con la carne roja, varios alimentos vegetales pueden igualar e incluso superar su contenido.

Nutricionistas citados por Real Simple destacan que alimentos como espinacas, lentejas y garbanzos no solo son ricos en hierro, sino que también fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la digestión. Esto es especialmente relevante para quienes buscan disminuir el consumo de carne o adoptan dietas vegetarianas y veganas.

El hierro es esencial para el organismo, permitiendo el transporte de oxígeno y la producción de hemoglobina en la sangre. Entre las fuentes vegetales, las espinacas cocidas son destacadas. Según Dani Domínguez, nutricionista registrada, una taza de espinacas cocidas contiene 6,4 mg de hierro, comparable a una porción de carne. Este alimento se puede incorporar fácilmente en diversas preparaciones, como sopas y salteados.

Los garbanzos cocidos son otra excelente opción, con aproximadamente 5 mg de hierro por taza. Su versatilidad permite usarlos en ensaladas y salsas. Además, son ricos en potasio, calcio y magnesio.

Las lentejas, especialmente las rojas partidas, también aportan una cantidad significativa de hierro: cerca de 6 mg por taza, lo que representa el 30% de la ingesta diaria recomendada en una dieta de 2.000 calorías. Estas legumbres se benefician al combinarse con alimentos ricos en vitamina C, lo que mejora la absorción del mineral.

Existen dos tipos de hierro: el hemo, que se encuentra en productos animales, y el no hemo, presente en alimentos vegetales. Domínguez aconseja combinar fuentes vegetales de hierro con ingredientes que aportan vitamina C, como cítricos, para maximizar la absorción. Ejemplos incluyen añadir jugo de limón a las espinacas o acompañar los platos con jugo de naranja.

Un estudio de Harvard Health Publishing resalta la importancia de incluir legumbres en la dieta, particularmente para quienes no consumen carne. Estos alimentos no solo ofrecen hierro no hemo, sino que su combinación con vitamina C es clave para optimizar su absorción.

Para quienes buscan aumentar su ingesta de hierro sin recurrir a la carne, se recomienda planificar comidas estratégicamente. Incorporar porciones generosas de espinacas, lentejas o garbanzos junto con alimentos ricos en vitamina C facilita alcanzar los requerimientos diarios de hierro. Estos vegetales no solo sobresalen por su contenido en hierro, sino que también son ricos en fibra, proteínas y antioxidantes, consolidándose como opciones nutritivas y versátiles para cualquier dieta.