Luján de Cuyo, capital del lujo mendocino: epicentro del turismo premium en Argentina

Mendoza volvió a brillar en el escenario internacional y Luján de Cuyo fue protagonista. En la primera Selección Global de Llaves Michelin, la provincia se consagró como el destino con más distinciones de toda la Argentina, consolidando su liderazgo como capital nacional del turismo de lujo y nuevo referente de la hospitalidad de alta gama en Sudamérica.

Durante la ceremonia celebrada en el Musée des Arts Décoratifs de París, la prestigiosa Guía Michelin —símbolo mundial de excelencia— distinguió a los mejores hoteles del planeta entre más de 7.000 establecimientos evaluados. Mendoza fue la más premiada del país, con seis galardones en total, de los cuales cuatro corresponden a alojamientos de Luján de Cuyo, epicentro del lujo y la sofisticación mendocina.

🏆 Luján de Cuyo, donde el lujo se vive con identidad

Los hoteles Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites y Cavas Wine Lodge, ambos en Luján de Cuyo, fueron distinguidos con Dos Llaves Michelin, el máximo reconocimiento obtenido por Argentina. A ellos se suman Lares de Chacras y Chozos Resort by AKEN Spirit, premiados con Una Llave Michelin, reafirmando a Luján como un territorio líder en experiencias premium que combinan diseño, enología, arquitectura y naturaleza.

“Mendoza tiene todo el potencial del mundo y más. Soñamos para nuestra provincia los mismos estándares que vemos alrededor del mundo, con el orgullo de lo local y la certeza de que somos capaces”,

expresó Ana Lovaglio Balbo, directora de Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites, durante la premiación en París.

Su testimonio resume el espíritu de una nueva generación de emprendedores mendocinos que están redefiniendo el lujo con alma local, integrando hospitalidad, autenticidad y sostenibilidad.

🌍 El nuevo estándar de la hospitalidad global

Las Llaves Michelin son al mundo hotelero lo que las Estrellas Michelin significan para la gastronomía: un símbolo universal de excelencia.

🗝️ Una Llave Michelin: una joya con carácter, atención y servicio sobresaliente.

🗝️🗝️ Dos Llaves Michelin: una experiencia excepcional, donde el diseño, la arquitectura y la atención alcanzan la perfección.

🗝️🗝️🗝️ Tres Llaves Michelin: el máximo nivel de confort y estilo, reservado para los destinos más extraordinarios del planeta.

🍷 Mendoza, donde el lujo se transforma en experiencia

Este reconocimiento global posiciona a Mendoza —y especialmente a Luján de Cuyo— como uno de los destinos más exclusivos de América Latina, donde el lujo se vive entre viñedos, montañas y experiencias sensoriales únicas.

Más allá del turismo, estas distinciones fortalecen el potencial de inversión en hotelería, bienestar y experiencias premium, respaldadas por una cultura de excelencia, autenticidad y desarrollo sustentable.