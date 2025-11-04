El sorpresivo retiro de un tenista argentino

El tenista argentino Pedro Cachín anunció su retiro del tenis profesional después de catorce temporadas en el circuito ATP. Durante el último año, Cachín enfrentó serios problemas físicos que lo llevaron a descender al puesto 665 del ránking mundial.

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el jugador cordobés recordó sus logros: “48 del mundo, se dice fácil pero no lo es. Para muchos, es solo un número; para mí, representa horas de entrenamiento, viajes y experiencias”, resaltó.

Cachín reflexionó sobre su trayectoria, destacando el apoyo de su familia y equipo: “Fue un viaje inolvidable, con muchas enseñanzas y un objetivo claro que al final logramos. Aunque el tenis es un deporte individual, se trabaja en equipo”, precisó.

El tenista también mencionó a sus más importantes rivales: “Fui un privilegiado de haber competido en torneos de alto nivel, como contra Rafa en Madrid y Novak en Wimbledon, así como en la Copa Davis y al ganar un ATP. También recuerdo mis inicios en los Futures, donde las condiciones eran difíciles”, agregó.

Con un mensaje de gratitud, Cachín concluyó: “Me voy con la cabeza tranquila, orgulloso de lo logrado y agradecido por el apoyo de mi familia, amigos y todos los que han estado a mi lado. Gracias, tenis, por las experiencias vividas”.

Evento de despedida

El 6 de diciembre, Cachín organizará el "Tenis Benéfico" en el Club Bell de Córdoba. Este torneo contará con la participación de destacados tenistas argentinos y ofrecerá exhibiciones y actividades deportivas para todas las edades. Lo recaudado se destinará a apoyar la carrera de tres jóvenes promesas del tenis argentino.

