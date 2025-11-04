Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Brasil

El piloto argentino Franco Colapinto regresará a la pista el próximo fin de semana para competir en el Gran Premio de Brasil, un evento que espera con gran entusiasmo debido al respaldo incondicional de sus seguidores.

A diferencia de la pasada temporada, donde Colapinto llegó con una racha positiva y la posibilidad de sumar puntos, este año presenta un panorama más desafiante. En declaraciones a varios medios, el piloto reflexionó sobre su desempeño: “El año pasado, conseguí mejores resultados, lo que atrajo mayor interés de los argentinos por las carreras”.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado en 2023, Colapinto confía en el apoyo de sus verdaderos aficionados: “Estamos teniendo algunas dificultades, pero los verdaderos aficionados siguen ahí, y eso es lo más importante”.

El ambiente en Brasil se anticipa vibrante, con boletos y vuelos vendidos rápidamente. Colapinto expresó su emoción por la presencia de sus fans: “Sé que habrá muchos en Brasil, ojalá tantos como el año pasado. Estoy seguro de que entienden la situación en este momento y, para ser honesto, estoy muy concentrado en mi trabajo”.

Asimismo, el piloto destacó la pasión que lo impulsa de su país: “Hay mucha pasión que viene de Argentina, y gran parte de esa pasión me impulsa a mí”.

Este Gran Premio se desarrolla en un contexto particular, ya que se espera un anuncio sobre su continuidad en Alpine para la próxima temporada. Sin embargo, Colapinto aseguró que se siente tranquilo al respecto: “No le doy mucha importancia al mundo exterior y estoy contento con lo que estoy haciendo en el equipo”.

Horarios del GP de Brasil 2025 (hora argentina)

Viernes 7 de noviembre Práctica 1: 11:30 Clasificación sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre Carrera sprint: 11:00 Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre Carrera: 14:00



Cómo ver la Fórmula 1 en Argentina

Los fanáticos podrán seguir en vivo las prácticas, clasificación y la carrera a través de Disney Plus y la plataforma oficial F1 TV Pro. También estará disponible en cable por Fox Sports.