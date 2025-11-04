Escándalo en Francia: el hombre que descubrió a Griezmann será juzgado por abuso a menores

Éric Olhats, conocido por ser el descubridor del delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, enfrentará un juicio el próximo martes en Bayona, Francia, por acusaciones de "abuso sexual a menores" y "corrupción de menores". Actualmente, Olhats, de 62 años, se encuentra bajo detención provisional y niega todas las acusaciones en su contra.

Las denuncias provienen de seis exjuventud del club Aviron Bayonnais, quienes eran menores de 15 años en el momento de los presuntos abusos. Según la información proporcionada por las autoridades judiciales francesas, los hechos habrían ocurrido entre 1997 y 2002, así como entre 2021 y 2022.

Las víctimas detallaron situaciones de caricias inapropiadas, masturbaciones, el envío de mensajes de texto inadecuados y proyecciones de películas pornográficas en su presencia, en el contexto de Olhats como entrenador y ojeador de la Real Sociedad.

El nombre de Griezmann surge en el expediente debido a que vivió en la casa de Olhats entre 2004 y 2009, mientras formaba parte del centro de entrenamiento juvenil del club vasco. El jugador ha declarado en la causa, sin embargo, no ha denunciado haber sufrido o presenciado situaciones similares.

La abogada Sandrine Larié, representante de una de las víctimas, afirmó que Olhats creaba "relaciones insanas" con los adolescentes, generando en ellos una mezcla de afecto y temor, lo que le permitía ejercer una influencia emocional significativa.

Desde el inicio de la investigación en 2019, Olhats ha mantenido su inocencia y sostiene que es víctima de un malentendido.

Olhats es una figura reconocida en el fútbol europeo por haber descubierto a Griezmann en 2005 y por haber sido su consejero deportivo durante los primeros años de su carrera. Su relación con el jugador se mantuvo hasta 2017, cuando se distanciaron. Griezmann declaró en noviembre de 2020 que no había tenido contacto con Olhats en tres años.