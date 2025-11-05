La aritmética política para bancas nacionales

El gobernador de Santa Fe y líder local del espacio multipartidario Provincias Unidas, Maximiliano Pullaro, dijo que con el tercer puesto en las elecciones legislativas nacionales de medio término, del 26 de octubre, “cumplimos el objetivo que teníamos inicialmente”, e incluso ese incumplimiento se dio “con creces”. El sector “de centro” cuya lista lideró la vicegobernadora, Gisela Scaglia, obtuvo el 18,3% de los votos válidos en los comicios y consiguió dos bancas en la Cámara baja de la Nación, de la que en diciembre se van seis representantes de la coalición oficialista.

“Los análisis son diferentes, en principio el cumplimiento de los objetivos que nos habíamos propuestos como provincias”, dijo ayer el mandatario provincial durante una recorrida por obras oficiales. En un giro extraño, Pullaro dijo que “la elección inmediata a esta era la de 2017 donde el gobierno provincial no se identificaba con ninguno de los frentes que competían en el orden nacional, y habíamos logrado un diputado nacional”.

En rigor, la elección comparable con la de octubre último es la de medio término de 2021. En cualquier caso, en ambos turnos el entonces Frente Progresista Cívico y Social -que en 2021 adoptó en los comicios nacionales el nombre de Frente Amplio Progresista- consiguió un escaño en la Cámara de Diputados.

La dificultad de la tercera vía

En 2017 fue el entonces ministro de la Producción de Miguel Lifschitz, el cooperativista Luis Contigiani, quien lideró la nómina y consiguió ingresar a la Cámara baja nacional. En aquellas elecciones de medio término arrasó Cambiemos con el desconocido Albor Cantard, en un fenómeno electoral equiparable con la elección que hizo hace diez días Agustín Pellegrini, el desconocido postulante de La Libertad Avanza (LLA).



En 2021 el FAP también quedó en tercer lugar, con la candidatura de la ex intendenta rosarina Mónica Fein, quien en diciembre termina su mandato como diputada. En aquella ocasión también se impuso Juntos por el Cambio (JxC), que propuso como primer postulante de su lista al radical Mario Barletta, mientras que en segundo puesto se ubicó el peronista rafaelino Roberto Mirabella.

“Nosotros fuimos a buscar dos diputados nacionales, después la vorágine a veces a uno le hace sentir que puede sobrepasar ese objetivo, pero el objetivo que teníamos inicialmente lo hemos cumplido con creces”, sostuvo ayer el gobernador Pullaro.

El mandatario puntualizó que “era una elección difícil para las provincias”, pero aclaró que los diputados electos por Provincias Unidas “van a ir a defender a la provincia de Santa Fe y a juntarse con diputados de Córdoba, Corrientes, Jujuy”, que forman parte del espacio político que busca representar el centro, en forma equidistante con los extremos de lo que denomina “la grieta”.



Pullaro sostuvo que Scaglia y el segundo diputado nacional electo, el socialista Pablo Farías, “van a ir a defender a las provincias” y que eso que “antes lo hacíamos de manera aislada y descoordinada, lo que hacía que cada uno tuviera la preferencia de lo que era la posición política cada uno de los partidos políticos”.

El mandatario santafesino destacó que “vamos a tener dos diputados que se van a sumar a un bloque muchos más grande que nos va a permitir defender a nuestras provincias” del poder central, del que Provincias Unidas toma distancia bajo el lema del “interior productivo”.

En esa línea, Pullaro dijo que los diputados de su espacio van a “pelear por los recursos que nos corresponden”, atento a que “Santa Fe aporta mucho más de lo que vuelve” y “para esto tenemos que conseguir que los legisladores nacionales en vez de defender los diferentes programas de gobierno que se proyectan desde Buenos Aires, defiendan a la provincia de Santa Fe”.



Aclaró que eso lo harán “con una mirada política, porque cada uno tiene su pasado y su ideología”. Sin embargo, “tiene que salir a representar siempre a la provincia de Santa Fe”, sostuvo insistentemente.

Para atrás

De las 9 bancas que renueva la provincia de Santa Fe en la Cámara baja nacional en diciembre, tres están ocupadas actualmente por diputados del PRO (Gabriel Chumpitaz, Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina); dos corresponden a Unión por la Patria (Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler); una a Unidos (el radical con bloque unipersonal Mario Barletta); una a Encuentro Federal (la socialista Mónica Fein); otra es del bloque Democracia para Siempre (Melina Giorgi, que tributa al gobernador Pullaro) y la última banca corresponde a Defendamos Santa Fe (el peronista con bancada propio, Roberto Mirabella).



Aunque conseguidas en momentos cuando el Partido Socialista y un sector de la UCR santafesina aún no se había coaligado bajo el sello partidario de Unidos -que le dio la Gobernación a Pullaro-, las fuerzas que actualmente orbitan en Provincias Unidas dejan seis bancas santafesinas en diciembre en Diputados.

De ellas, el oficialismo provincial sólo retuvo una, mientras que Fuerza Patria (panperonismo) mantuvo las tres que renovaba y LLA se alzó con las cuatro que no pudo retener Provincias Unidas. La cuenta del gobernador, en cambio, da que dejaba un sólo escaño -el de Mónica Fein- por lo que la lista cumplió “el objetivo”, incluso “con creces”.

Transparencia



Consultado sobre la inversión de $21 millones de una ONG santafesina en avisos publicitarios de campaña de la lista de Fuerza Patria, que está ligada al cuarto candidato de ese espacio, Oscar “Cachi” Martínez, Pullaro dijo que “es un hecho probado por Google, se usaron dineros de una ONG para los inundados en la campaña electoral”.

“Es un hecho comprobado, no discutible -insistió-, después cada uno podrá decir si conocía o no la situación, no nos metemos en eso. Pero creo que la transparencia en los recursos públicos es fundamental, más en las campañas con los hechos que vivimos en los últimos tiempos.

Esos hechos, amplió, son los que involucraron al fallido candidato bonaerense de LLA, José Luis Espert, quien años atrás recibió un aporte de 200 mil dólares de un hombre extraditado a Estados Unidos en una causa por narcotráfico. “Tenemos que tener mucha transparencia en la utilización de los recursos cuando son para las campañas, lo que pudimos ver en el orden nacional que la financiación venía de sectores que estaban imputados en este caso por la justicia americana”, dijo.

CON INFORMACION DE PAGINA12.