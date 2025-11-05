Grave denuncia de la oposición

La irregular contratación de una empresa de seguridad para el Parque Tecnológico de Reciclaje fue el tema central de la última sesión del Concejo Municipal. El concejal Juan Senn destacó que, al revisar la documentación relacionada con dicho contrato, hallaron que las hojas que registraban las horas a pagar carecían de firmas.



Ante esta situación, una funcionaria del intendente Viotti fue convocada al recinto para brindar aclaraciones. Imoberdof explicó que los documentos presentados a los concejales eran "de trabajo" y aún no se habían formalizado. Además, admitió que el dueño de la empresa envía las planillas por WhatsApp, las cuales son impresas por la Secretaría para que el proveedor las firme.



Senn criticó la falta de transparencia en el proceso, señalando que se adjudicó el cuidado de un espacio público a una empresa cuyo propietario fue militante de Viotti en las elecciones de 2023, sin realizar una licitación que permitiera la competencia. También cuestionó la entrega de documentación por WhatsApp y subrayó los montos involucrados, que superan los 20 millones de pesos.



Los concejales de la oposición advirtieron que esta situación pone en riesgo la transparencia en el municipio. Senn concluyó que esta contratación es un claro ejemplo de favoritismo político y la violación de los límites legales establecidos.