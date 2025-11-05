Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Brasil

La Fórmula 1 retoma sus actividades este fin de semana con el Gran Premio de Brasil, tras una breve pausa en el calendario.

Franco Colapinto, piloto del equipo Alpine, participó en la conferencia de prensa previa al evento y expresó su entusiasmo por competir frente al público argentino. “Es genial volver a Sudamérica. Tras haber vivido este evento el año pasado, tengo muchas ganas de estar en la pista con todos los hinchas, especialmente los argentinos”, afirmó.

Esta será la segunda vez que Colapinto compita en el Circuito de Interlagos, tras su experiencia con Williams la temporada pasada. Respecto a su regreso a esta icónica pista, comentó: "Tuve sentimientos encontrados en la carrera del año pasado, pero Interlagos es especial, tiene mucha historia y un aura única".

Colapinto anticipó que la carrera puede ser impredecible: “En Brasil puede pasar cualquier cosa, así que intentaremos estar preparados y aprovechar cualquier oportunidad. Este fin de semana hay un sprint, lo que aumenta el potencial de acción”.

Sobre la temporada actual de Alpine, Colapinto indicó: "No ha sido la más fácil para nosotros, pero mantenemos la cabeza en alto y nos enfocamos en hacer el mejor trabajo posible".

Horarios del Gran Premio de Brasil (Argentina)

Viernes 7 de noviembre

Práctica libre 1: 11:30

Sprint Qualy: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre