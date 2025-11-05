Deuda: Economía busca estirar los plazos ante la "muralla" de vencimientos de los próximos dos meses

La Secretaria de Finanzas enfrenta este miércoles vencimientos por casi $7,7 billones, y buscará refinanciarlos con un menú de bonos enfocados al largo plazo, en lo que el mercado califica como una “estrategia agresiva”.



Según detalló Cocos Capital, el Tesoro debe afrontar compromisos por $7,7 billones, compuestos por una LECAP (S10N5) por $4,7 billones, una LETAM (M10N5) por $1,3 billones, y los BONCER TX25 y TX26 por alrededor de $1,7 billones.

“La Secretaría de Finanzas adoptó una estrategia más agresiva que en la licitación anterior, al no ofrecer instrumentos de corto plazo”, destacó la firma. En reportes previos, la entidad había subrayado la necesidad de extender los plazos de colocación, luego de que en los meses previos a las elecciones los inversores se refugiaron en títulos de vencimientos cortos ante la incertidumbre sobre la política cambiaria, generando así una concentración de compromisos.

De acuerdo con estimaciones privadas, los vencimientos suman unos $16,4 billones en noviembre, saltan a $40 billones en diciembre y se ubican en torno a $25 billones en enero.

Cambio de expectativas y política monetaria más laxa

Para Cocos Capital, Finanzas aprovecha “el cambio en las expectativas tras la contundente victoria del oficialismo en las elecciones legislativas”. Además, sostuvo que “desde el Ministerio de Economía la prioridad parece estar en evitar una apreciación excesiva del peso y en dar algo de respiro a las tasas domésticas”.

La entidad advierte, sin embargo, que “el equilibrio que debe administrarse sigue siendo frágil”, y que la política monetaria adoptó un sesgo más laxo en las últimas semanas.

Cocos Capital estimó que “se volcaron al mercado alrededor de $6 billones la semana pasada- $1 billón por recompra de títulos públicos y $5 billones provenientes de la última licitación-, además de la relajación del cómputo de encajes, que pasó a promedio mensual en lugar de saldo diario”. “Esto tuvo su correlato en una suba de 2,8% del tipo de cambio desde el viernes, que llegó a operar a 3% de la banda superior, mientras la curva en pesos mostró un comportamiento mixto”, explicaron desde la fintech.

En ese contexto, advirtieron que “el Tesoro no debería seguir volcando liquidez a la plaza”, dada la magnitud de los pesos ya liberados.

Fuente: Ámbito