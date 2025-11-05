Qué hizo Milett Figueroa luego de que Marcelo Tinelli revelara el calvario que vive entre deudas y amenazas

Milett Figueroa le expresó su apoyo a Marcelo Tinelli, luego de que él revelara el calvario que vive. 

Harto de las especulaciones y los trascendidos, el conductor rompió el silencio a través de su cuenta de X donde se refirió a su situación personal y familiar, la deuda de su empresa y las amenazas que recibe su familia.

Inmediatamente, su pareja reaccionó a los posteos con un sentido mensaje: un emoji de corazón rojo. De esta manera, le manifestó su apoyo y amor incondicional.

