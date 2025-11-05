Nico Vázquez y Dai Fernández hicieron su primer viaje en pareja

Nicolás Vázquez y Dai Fernández iniciaron una nueva etapa en su relación con un viaje a Estados Unidos, donde fueron vistos en el aeropuerto de Ezeiza. La pareja viaja junto a parte del elenco de "Rocky, el musical", que ha sido uno de los grandes éxitos teatrales del año.

En una conversación con Puro Show (eltrece), Vázquez expresó su entusiasmo por el nuevo desafío profesional y por compartir la experiencia con Fernández. “Estamos muy felices y con la esperanza de traer a Sylvester Stallone a Argentina el próximo año. Esto representa un gran crecimiento para la obra”, comentó, visiblemente emocionado.

El actor detalló que el viaje tiene varios propósitos. “Vamos a realizar una buena promoción, con nuevas imágenes y reuniones relacionadas con Stallone. Estoy muy cerca de lograrlo, lo que me llena de felicidad”, agregó.

Vázquez destacó el buen momento que atraviesa la obra. “Es realmente histórico, no solo por la gran cantidad de público, sino también por el nivel de producción que hemos alcanzado”, afirmó.

Al ser consultado sobre si habrá tiempo para descansar, el actor fue claro: “Vamos a distendernos con todo el equipo, como siempre. Trabajaremos mucho, pero también aprovecheremos para ver teatro y disfrutar de buena comida, ya que este equipo come bastante”.

Con esta travesía a Estados Unidos, Vázquez y Fernández refuerzan su romance y celebran el éxito de un proyecto que sigue creciendo y promete novedades internacionales.