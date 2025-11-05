Trump aseguró que el cierre del gobierno fue la causa de la derrota del Partido Republicano en las elecciones locales de EEUU

El presidente Donald Trump atribuyó las derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato al cierre del gobierno en curso y a su ausencia en la boleta, según un mensaje publicado el martes por la noche en su red social Truth Social.



“´TRUMP NO ESTABA EN LA BOLETA ELECTORAL Y EL CIERRE DEL GOBIERNO FUERON LAS DOS RAZONES POR LAS QUE LOS REPUBLICANOS PERDIERON LAS ELECCIONES ESTA NOCHE´, según las encuestas", escribió el mandatario, citando a encuestadores no identificados.



Las elecciones de mitad de mandato se celebraron en varios estados este martes y definieron puestos locales y legislativos en todo el país. Los resultados supusieron varios reveses para el Partido Republicano, que buscaba consolidar su influencia en el Congreso y en cargos estatales clave.



“¡REPUBLICANOS, TERMINEN CON LA FILIBUSTERISMO! ¡VOLVAMOS A APROBAR LEGISLACIONES Y REFORMAS ELECTORALES!“, insistió 20 minutos después de justificar el resultado de las votaciones haciendo mención al ”shutdown“.



Luego, hizo mención sobre la necesidad de acabar con la obstrucción parlamentaria para aprobar la reforma electoral, la identificación del votante, prohibir el voto por correo, “salvar” a la Corte Suprema de “la manipulación”, y prohibir la “adición de dos Estados” (Israel-Palestina).

Durante la jornada electoral en seis estados, el mandatario republicano arremetió contra el candidato electo demócrata Zohran Mamdani, favorito en la carrera por la alcaldía de Nueva York, advirtiendo que la ciudad “no tendrá ninguna posibilidad de éxito ni siquiera de sobrevivir” si él llegara al cargo. El político de 34 años se quedó con la victoria tan solo media hora después del cierre de la votación civil.

Por medio de la misma red social, Trump tachó a Mamdani de “comunista al 100%” y anticipó que, de resultar electo, la Casa Blanca reducirá los fondos federales para Nueva York “al mínimo indispensable”.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que contribuya con fondos federales más allá del mínimo indispensable a mi querida ciudad natal”, escribió. “Como comunista, esta otrora gran ciudad no tiene ninguna posibilidad de éxito, ni siquiera de sobrevivir”.

Trump criticó el historial del demócrata como legislador, calificándolo de “desastre” y augurando que, como alcalde, “no tiene ninguna posibilidad de devolverle a Nueva York su antigua gloria”. A su vez, advirtió a los republicanos que un voto por el candidato conservador Curtis Sliwa sería, en la práctica, un apoyo a Mamdani, y pidió respaldar al ex gobernador Andrew Cuomo.

En sus mensajes, Trump incluyó un llamado directo al electorado judío: “Cualquier persona judía que vote por Zohran Mamdani, un confeso enemigo de los judíos, es una persona estúpida”.

Por otra parte, el presidente norteamericano difundió este martes un extenso mensaje en el que instó al Congreso a eliminar el filibusterismo u obstrucción parlamentaria, considerándola “la opción nuclear necesaria” para aprobar su agenda.

El mandatario argumentó que los demócratas aumentarían sus probabilidades de éxito electoral si el filibusterismo no se elimina, ya que, según él, “durante tres años no se aprobará nada y se culpará a los republicanos”.

Trump aseguró que la supresión del filibusterismo permitiría “aprobar todas las políticas republicanas soñadas durante años” y garantizar “victorias políticas tras victorias”. Entre sus prioridades destacó “elecciones justas, libres y seguras”, el fortalecimiento de las fronteras, recortes en impuestos y energía, y la defensa de la Segunda Enmienda. Además, reiteró su oposición a la participación de personas transgénero en deportes femeninos, enfatizando su mensaje conservador para la base electoral republicana.

CON INFORMACION DE INFOBAE.