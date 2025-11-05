El Tirri habló de la interna en la familia Tinelli tras la denuncia de Juanita

Las amenazas dirigidas a Juana Tinelli han puesto al descubierto las tensiones dentro de la familia. La modelo de 22 años dejó de seguir a su padre, Marcelo, en Instagram, quien reconoció la necesidad de "volver a unir a la familia". En este clima de incertidumbre, Luciano "El Tirri", primo de Marcelo, se pronunció en una conversación con TN Show.

“Contesto porque respeto tu trabajo”, dijo en un mensaje de WhatsApp. Sin embargo, enfatizó que no comentará sobre el asunto. “Es un tema muy delicado y estamos tratando de solucionarlo en un seno familiar”, concluyó visiblemente afectado.