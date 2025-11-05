De qué vive Francisco, el hijo menos mediático de Marcelo Tinelli

Francisco Tinelli, de 28 años, se aleja de la controversia familiar y se enfoca en su carrera como DJ. El hijo menor de Marcelo Tinelli prefiere mantenerse fuera de los medios tras la denuncia de amenazas de muerte de su hermana Juana hacia su padre y las recientes acusaciones en su contra.

A diferencia de sus hermanas, Francisco ha evitado la atención pública. Desde su adolescencia, se ha dedicado al arte; comenzó estudiando cine y luego se formó como productor musical. Desde hace cuatro años, ejerce como DJ, creando su propia música.

Además de su carrera musical, Francisco ha colaborado como modelo para Ginebra, la marca de su hermana Micaela, y en noviembre de 2024, abrió un restaurante de handrolls en Belgrano.

En cuanto a la serie “Los Tinelli”, actualmente en su segunda temporada en Amazon Prime Video, tanto Marcelo como Francisco confirmaron que el joven no está involucrado debido a su elección de mantener un bajo perfil.

Marcelo Tinelli también abordó la situación familiar en un mensaje en X (anteriormente Twitter), donde expresó su agradecimiento a sus hijos y negó rumores de un distanciamiento con Francisco. Sin embargo, se ha informado que esta decisión ha provocado tensiones entre padre e hijo, especialmente tras la negativa de Francisco de participar en el reality familiar.