Maximiliano Pullaro: "Al ahorro lo volcamos en obras públicas"

Con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este martes obras públicas en rutas provinciales que requirieron al Gobierno santafesino una inversión de más de 12.100 millones de pesos.

El Gobierno inauguró obras públicas en Progreso y Frontera

En primer lugar, el gobernador inauguró la nueva rotonda en la intersección de las rutas Provinciales Nº 4 y 80s, en el ingreso a la localidad de Progreso. Seguidamente hizo lo propio con la pavimentación del acceso a Frontera, por la RP 32s.

Durante las actividades, Pullaro destacó que “la seguridad vial mejora cuando tenemos obras de infraestructura. De esta forma, los recursos de todos los santafesinos y santafesinas se utilizan para mejorar la calidad de vida. Esto es así porque somos un gobierno que se esfuerza, pero hay muchos santafesinos que se comprometen para que estas cosas sucedan”.

En ese marco, el gobernador afirmó que “en la República Argentina se ha cortado la obra pública de manera contundente y la mayoría de las provincias no están invirtiendo. Sin embargo, en un momento muy duro, Santa Fe invierte como nunca antes en diferentes obras, a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio provincial. Lo hacemos porque administramos con eficiencia, austeridad y honestidad. A ese ahorro lo volcamos en obras para que los santafesinos puedan vivir mejor”.

“Hoy estamos llevando a cabo un plan inédito de reparación de rutas, pero también en obras de arquitectura, nuevas escuelas, aulas, nuevos hospitales, Samcos y de esa manera nuestra provincia va avanzando. Tenemos un plan que apunta al desarrollo productivo, porque si logramos abaratar la logística con obras de infraestructura, vamos a poder producir más barato, vender más y generar empleo”, finalizó Pullaro.

"Obras públicas con transparencia", pondera el Gobierno

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, valoró que, “a pesar del momento económico complicado, nuestra provincia se destaca en el país haciendo obras públicas con transparencia y llevando a todos los rincones rotondas y seguridad vial. Santa Fe es pujante y, si está bien organizada y gobernada, puede lograr esto y mucho más”.

Participaron también de las actividades los senadores por Las Colonias, Rubén Pirola, y por Castellanos, Alcides Calvo; la diputada provincial, Jimena Senn; el administrador provincial de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el subadministrador zona norte de la Dirección Provincial de Vialidad, Sergio Cardozo; los presidentes comunales de Progreso, Daniel Rivero, y de Santo Domingo, Patricia Arber; y el intendente de Frontera, Oscar Martínez; entre otras autoridades locales y provinciales.

Nueva rotonda

La nueva rotonda en la Ruta 4, en el acceso a Progreso, mejorará la seguridad vial y mejorará la transitabilidad, tanto de los vecinos como de la producción que circula por este corredor que vincula los departamentos de La Capital, Las Colonias y San Cristóbal.

Con una inversión más de $ 7.094 millones, la obra consistió en la construcción de una rotonda de hormigón de 3 ramas, que tiene un paquete estructural conformado por subbase de suelo cal en 20 cm. de espesor, hormigón antibombeo de 15 cm. de espesor y hormigón H-30 de 25 cm. de espesor. Se incluyó iluminación y señalización.

Acceso a Frontera

El nuevo acceso a Frontera por la ruta Provincial N° 32s es una obra histórica, ya que es el primer ingreso asfaltado a la ciudad. La inversión provincial superó los $ 5.100 millones.

Los trabajos se ejecutaron en un tramo de 3.100 metros entre la ruta Nacional N° 19 y el casco urbano de la localidad Frontera; e incluyeron la construcción de 9 alcantarillas de hormigón transversales (5 en zona urbana y 4 en zona rural), 4 alcantarillas de hormigón longitudinales en la zona rural, y un conducto longitudinal de 800 metros que permite la descarga en la zona urbana. Esta obra va a mejorar la conectividad, la seguridad vial y la transitabilidad de los vecinos de la región.

CON INFORMACION DE AIREDESANTAFE.