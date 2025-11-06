Carrió lamentó la salida de Francos y lo definió como “la única figura sensata del gabinete”

Elisa Carrió lamentó la salida de Guillermo Francos y lo definió como “la única figura sensata del gabinete”.

Contó que había mantenido contacto con él por temas administrativos vinculados al Garrahan y la discapacidad.

Destacó su experiencia y su cumplimiento de la ley en momentos difíciles.

Se mostró afectuosa con Diego Santilli, aunque dijo no coincidir con su designación como ministro del Interior.

Confirmó que ya no mantiene diálogo con Mauricio Macri.

Criticó de forma implícita la falta de figuras políticas experimentadas en el gobierno de Javier Milei.

La ex diputada nacional Elisa Carrió reapareció con duras definiciones sobre la reciente salida de Guillermo Francos del Gobierno nacional, a quien consideró “la única figura realmente sensata del gabinete”. La líder de la Coalición Cívica, una de las voces más experimentadas de la política argentina, combinó su habitual tono crítico con un gesto de reconocimiento hacia el ex ministro del Interior, cuya renuncia sorprendió al oficialismo y la oposición por igual.

“Nadie tiene que cuestionar la conformación de un gabinete. El presidente ha ganado las elecciones, tiene el derecho de conformarlo como quiere y tiene seis meses para dar resultados”, afirmó Carrió en declaraciones radiales. Sin embargo, inmediatamente agregó una frase que dejó clara su posición respecto de la reciente salida: “Lo lamento muchísimo. Reconozco en la figura de Francos la única figura realmente sensata del gabinete”.

Carrió, que mantiene una relación distante con el oficialismo de Javier Milei, explicó que había mantenido contacto directo con Francos por cuestiones administrativas antes de las elecciones. “Le mandé una carta documento para que asigne las partidas en materia de Garrahan y Discapacidad bajo apercibimiento de ley, porque si no entraba en desobediencia. Me comunicó el viernes antes de la elección que había tomado la decisión administrativa”, relató.

La ex diputada destacó la actitud del ex ministro: “Me pidió reserva. Yo mantuve la reserva, pero él cumplió con la ley”, dijo, en un reconocimiento inusual en un escenario político marcado por tensiones y cruces verbales.

Para Carrió, la figura de Francos encarna un tipo de funcionario escaso en el actual gabinete. Lo describió como “un dirigente con una enorme experiencia política y un enorme manejo de situaciones difíciles”, en alusión a su extensa trayectoria en la gestión pública y su papel clave en los primeros meses del gobierno libertario, cuando fue uno de los puentes entre la Casa Rosada y los gobernadores.

La dirigente chaqueña también aprovechó la entrevista para hacer referencia a otros nombres del nuevo gabinete. Consultada por la designación de Diego Santilli como ministro del Interior —el cargo que deja vacante Francos—, Carrió se mostró afectuosa pero escéptica. “A Santilli no estoy de acuerdo a donde está, pero yo lo quiero igual que a Patricia (Bullrich)”, dijo, aludiendo a la ministra de Seguridad y ex aliada política.

Con su estilo directo, la fundadora de la Coalición Cívica aseguró que no tiene intención de involucrarse en el actual armado libertario. “Santilli se va a llevar bien con todos, es una persona cariñosa. Pero no tengo ganas de hablar porque me va a querer convencer de ser de La Libertad Avanza y no voy a serlo”, ironizó.

En otro tramo de la entrevista, Carrió se refirió brevemente a Mauricio Macri, con quien supo compartir la alianza de Juntos por el Cambio. “Ya no hablo con Macri”, respondió con frialdad, dejando en claro el distanciamiento con el ex presidente, con quien mantiene diferencias políticas y personales desde hace tiempo.

Las declaraciones de Carrió llegan en un momento de reacomodamiento interno dentro del oficialismo tras los últimos cambios en el gabinete. La salida de Francos, considerado un operador político moderado y pragmático, abre interrogantes sobre la nueva etapa del gobierno de Milei, que refuerza su alineamiento con el ala más dura y técnica de su administración.

El respaldo de Carrió a Francos contrasta con su habitual tono crítico hacia el resto del elenco gubernamental. En la entrevista, evitó confrontar directamente con el Presidente, pero dejó entrever una preocupación por la falta de figuras con experiencia política dentro del Ejecutivo.

Con su declaración, la ex diputada no solo buscó elogiar a un funcionario saliente, sino también marcar un mensaje más amplio: la necesidad de equilibrio, diálogo y racionalidad en un contexto político cada vez más polarizado.