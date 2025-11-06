La oposición pide explicaciones a Viotti sobre el accidente trágico en Bv. Lehmann

El bloque del Partido Justicialista (PJ) en el Concejo Municipal, compuesto por los concejales María Paz Caruso, Juan Senn, Martín Racca y Valeria Soltermam, ha presentado una minuta de comunicación dirigida al Departamento Ejecutivo. Este documento solicita un informe sobre el siniestro vial ocurrido el 26 de octubre en bulevar Lehmann, que resultó en la muerte del joven Leonel Sosa, de 23 años. Un joven de 22 años, involucrado en el choque, se encuentra bajo prisión preventiva por haber participado en una carrera clandestina en motocicleta.

En la minuta, se exige al Ejecutivo que informe sobre diversas cuestiones relacionadas con las políticas de control y seguridad en la zona. Entre los puntos destacados se solicitan detalles sobre:

El plan de ordenamiento de espacios recreativos en el sector sur de la ciudad, especialmente en Álamos del Aeroclub y la Ruta Nacional 34. Los criterios aplicados para sancionar o desplazar a personas en estos espacios públicos. La existencia de un operativo de seguridad el 26 de octubre en bulevar Lehmann, en frente del Autódromo Ciudad de Rafaela, con detalles sobre su ejecución, horario y cantidad de agentes involucrados. Si hubo traslado de jóvenes desde el sur hacia el norte ese día y la cantidad de actas labradas durante el operativo. Información sobre la contratación de servicios privados o colaboración con instituciones provinciales para el operativo. El protocolo de actuación para emergencias en eventos de esta naturaleza.

En los fundamentos de la minuta, los concejales recordaron una reunión del 23 de abril de 2025, convocada por vecinos del barrio Álamos del Aeroclub, donde se plantearon preocupaciones sobre ruidos molestos y picadas ilegales en la Ruta Nacional 34, señalando los riesgos para la seguridad vial y la convivencia en la zona. Los vecinos solicitaron una intervención más efectiva de las autoridades.

Posteriormente, se llevaron a cabo traslados de jóvenes hacia bulevar Lehmann, lo que generó quejas de vecinos de barrios cercanos por ruidos y conductas irresponsables. Unos días después, se produjo el accidente que cobró la vida de Sosa. Según datos del servicio de emergencias 107, casi el 80% de los accidentes viales atendidos involucran motocicletas, con un 46% de los lesionados en el rango de 16 a 30 años, lo que resalta la relevancia del tema en la comunidad.