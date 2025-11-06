Pullaro quiere implementar el ballotage en Santa Fe para frenar el "huracán" libertario

Pullaro y Perotti tienen una excelente relación, es ahí en donde el gobernador deposita sus esperanzas de conseguir se apruebe su idea

La coalición gobernante en Santa Fe analiza introducir el ballotage para elegir gobernador

La coalición que llevó a Maxi Pullaro a la gobernación de Santa Fe, conformada por radicales, macristas y socialistas, está considerando una reforma electoral que implemente un sistema de ballotage para la elección de gobernadores. Esta medida busca replicar la estrategia provincial de la llamada "coalición del ballotage", que permitió a Javier Milei acceder a la presidencia.

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastía, ha comenzado una serie de consultas para evaluar el consenso respecto a esta reforma. La decisión se ha vuelto urgente tras el resultado de las recientes elecciones de diputados nacionales, donde los libertarios superaron al oficialismo, que quedó en un tercer lugar inesperado. Los aliados de Pullaro creen que el ballotage podría aumentar sus posibilidades de retener el gobierno.

Pullaro, tras haber logrado modificaciones en la Constitución provincial, se encuentra ahora habilitado para buscar un segundo mandato. Historicamente, el ballotage ha sido una estrategia problemática para el peronismo; en los años 70, intentos de implementarlo fueron considerados para obstaculizar el regreso de Juan Perón. Aunque el sistema fue finalmente introducido por Raúl Alfonsín en la reforma de 1994, Carlos Menem atenuó los requisitos para su realización, beneficiando a su partido.

Dentro del entorno de Pullaro, se sostiene que un ballotage podría ser favorable en un eventual enfrentamiento con un candidato libertario, si este logra pasar a la segunda vuelta. Se espera que el peronismo, en tal escenario, pueda inclinarse a favor de Pullaro para crear un frente unido contra el inevitable avance de los candidatos de Milei.

El tema del ballotage surgió nuevamente en Rosario en el contexto de discusiones sobre la autonomía y la elaboración de la nueva Carta Orgánica de la ciudad, lo que indica que el asunto seguirá en la agenda pública.

Por otro lado, también se ha considerado la posibilidad de reactivar el sistema de lemas, donde distintos candidatos se agrupan en un frente común. Sin embargo, desde el entorno de Pullaro se ha desechado esta opción, debido a que históricamente se ha visto como una manipulación electoral en favor del peronismo.

Además, la reciente sanción de la nueva constitución provincial conlleva cambios significativos en la elección de legisladores, especialmente en la Cámara de Diputados. A partir de ahora, los 50 legisladores serán elegidos mediante el sistema D'Hont, en lugar de la mayoría simple anterior.

Unidos, un bloque político dentro de la coalición, busca evitar que candidatos sin recursos ni proyectos se presenten a las elecciones. Para ello, se están considerando requisitos que relacionen la presentación de listas de diputados con la de candidatos a gobernador y senadores, limitando así la participación a aquellos con un respaldo político significativo.

Igualmente, se pretende aplicar esta misma lógica en los municipios, vinculando las listas de concejales con las de intendentes para fortalecer las candidaturas serias y frenar la aparición de candidatos sin preparación adecuada.