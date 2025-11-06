Ranking de gobernadores: Pullaro en un peligroso tobogán

El ranking nacional de gobernadores de noviembre de 2025 revela disparidades entre los mandatarios del bloque de Provincias Unidas. Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, lidera el listado con un 61,5% de imagen positiva. Le siguen Claudio Poggi de San Luis, con un 60,4%, y Osvaldo Jaldo de Tucumán, con un 59,8%.

En contraste, los gobernadores con menor valoración son Alberto Weretilneck de Río Negro, con un 43,3%; Axel Kicillof de Buenos Aires, con un 47,4%; y Ricardo Quintela de La Rioja, con un 48%.



El mayor crecimiento en el mes corresponde a Gustavo Sáenz de Salta, quien aumentó su imagen en 4,9 puntos. En cambio, Maximiliano Pullaro de Santa Fe sufrió la mayor caída, con un descenso de 4,2 puntos.

Dentro de la lista, además de Valdés, se encuentra Ignacio Torres de Chubut en séptimo lugar y Martín Llaryora, que cayó 3,5 puntos, en octavo. Pullaro ocupa el duodécimo puesto, con casi un 42% de imagen negativa. La lista la completan Claudio Vidal de Santa Cruz en el puesto 14 y Carlos Sadir de Jujuy en el 17.