Independiente Rivadavia hizo historia

Independiente Rivadavia de Mendoza se coronó campeón de la Copa Argentina 2025 al derrotar a Argentinos Juniors en una emocionante tanda de penales, después de un empate 2-2 en tiempo regular. El partido se llevó a cabo este miércoles en el Estadio Monumental Juan Domingo Perón, en Córdoba.

Bajo la dirección de Alfredo Berti, el equipo mendocino logró hacer historia al asegurar su primer título en la Primera División y una clasificación para la Copa Libertadores 2026, su primer torneo internacional.

El encuentro comenzó con gran intensidad, y Álex Arce abrió el marcador a favor de Independiente Rivadavia en los primeros minutos. En la segunda mitad, Matías Fernández amplió la ventaja, pero Alan Lescano descontó rápidamente para Argentinos Juniors. A pocos minutos del final, Erik Fernando Godoy logró el empate, llevando el partido a los penales.

En la ronda de penales, Sebastián Villa convirtió el último tiro, asegurando el trofeo para el equipo mendocino. La victoria desató una celebración en Mendoza, donde los aficionados vistieron de azul y blanco para festejar el logro, apenas dos años después del ascenso del club en 2023.