Independiente Rivadavia jugará Copa Libertadores por primera vez

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras una emocionante final ante Argentinos Juniors, un triunfo que representa un hito histórico para el club mendocino, fundado en 1913. Este es el primer título en la historia del club como equipo de Primera División, en su tercera temporada en la máxima categoría del fútbol argentino. Además, se convierte en el primer campeón de Mendoza en un torneo de élite de AFA.

El equipo de Mendoza estará presente en la Copa Libertadores 2026, donde debutará en la Fase de Grupos junto a Platense, campeón del Apertura 2025, y Rosario Central. La victoria de Independiente Rivadavia fue seguida de cerca por clubes como River y Racing, ya que una victoria de Argentinos Juniors habría afectado su posición en la Tabla Anual. Sin embargo, el resultado no altera la distribución de cupos en esa tabla, que ya aseguró la clasificación de Rosario Central para la Libertadores de 2026, dejando otros dos lugares por definir.