Tomás Etcheverry no aprovechó sus chances y se terminó la temporada ATP

El tenista argentino Tomás Martín Etcheverry fue eliminado del ATP 250 de Atenas tras perder en un intenso partido ante el francés Alexander Müller, con parciales de 6-7(2), 7-6(3) y 7-6(4). A pesar de sus esfuerzos, Etcheverry no pudo concretar un match point en la segunda manga y se despidió del torneo tras tres horas de competencia, siendo esta su última participación individual en el circuito ATP de 2025.

La eliminación de Etcheverry marca un momento clave en la temporada del tenis argentino, que se acerca a su cierre. Las ATP Finals se llevarán a cabo del 9 al 16 de noviembre en Turín, donde participarán los ocho mejores tenistas del ranking. Sin representantes argentinos en el cuadro individual, Horacio Zeballos ya tiene asegurada su participación en dobles, haciendo pareja con el español Marc Granollers, con quienes ganó Roland Garros y Wimbledon este año.

Por otro lado, las finales de la Copa Davis se celebrarán a partir del 18 de noviembre, con Argentina enfrentándose a Alemania en cuartos de final. Se prevé que el capitán Javier Frana mantenga el mismo equipo que triunfó ante Países Bajos en Groninga, compuesto por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni.