El reconocimiento a Messi desde la Alcaldía de Miami

Lionel Messi y el Inter Miami se preparan para su tercer encuentro contra Nashville en la Major League Soccer (MLS), mientras el futbolista argentino continúa recibiendo reconocimientos en Estados Unidos. El alcalde de Miami, Francis Suárez, le otorgó las llaves de la ciudad durante el America Business Forum, un homenaje que anteriormente ha sido entregado a personalidades como el Papa Francisco y Muhammad Ali.

Este reconocimiento simbólico honra a individuos destacados por su impacto en la comunidad y contribuciones significativas. En sus redes sociales, Messi expresó su agradecimiento: "Miami es un lugar muy especial para mi familia y para mí. Desde el primer día, la gente nos hizo sentir increíble".

El evento también contó con la presencia de influyentes figuras como el expresidente Donald Trump y Jeff Bezos. Messi, quien dejó Europa en 2023 para unirse al Inter Miami, continúa disfrutando de los beneficios de su decisión.

Durante el foro, se le preguntó sobre su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Messi compartió su optimismo: "Tengo expectativas muy altas de que el Mundial será extraordinario. Ganar la Copa fue una sensación inmensa, comparable a la de la llegada de mis hijos".

Con este reconocimiento, Messi se suma a un selecto grupo que ha contribuido al crecimiento económico y social de Miami.