La Selección argentina Sub 17 juega su segundo partido en el Mundial de Qatar

La Selección Argentina Sub 17 se prepara para enfrentar a Túnez este jueves en la segunda fecha del Mundial que se celebra en Qatar. El encuentro tendrá lugar en el estadio Aspire Academy Pitch 5 de Doha, a partir de las 10:30 (hora local), y será retransmitido en vivo por TV Pública, DSports y DGO.

Después de una victoria en su debut ante Bélgica por 3 a 2, el equipo dirigido por Diego Placente llega al partido con un buen impulso. En ese primer encuentro, los argentinos demostraron un juego dinámico y ofensivo que dejó optimismo entre sus aficionados.

Por su parte, Túnez también inició el torneo con una victoria, lo que promete un enfrentamiento competitivo y decisivo.

Argentina busca sumar su segunda victoria consecutiva para acercarse a los octavos de final y mantener viva su aspiración por el título juvenil.

Probables formaciones: