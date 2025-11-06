El Tirri habló de la interna en la familia Tinelli tras la denuncia de Juanita: “Es delicado”

“Contesto porque respeto tu trabajo”, comenzó diciendo vía mensaje de WhatsApp el mediático. Acto seguido, enfatizó: “En este momento no voy a hablar de este tema”.

Visiblemente conmocionado, concluyó: “Es un tema muy delicado y estamos tratando de solucionarlo en un seno familiar”.

Marcelo Tinelli ventiló la interna que existe en su familia tras las amenazas a su hija Juana

Juana Tinelli recibió un botón antipánico luego de haber denunciado amenazas de muerte y amedrentamiento. En ese contexto de incertidumbre, Marcelo Tinelli rompió el silencio en X (Ex Twitter) y reconoció que hay una interna en la familia.

“Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”, comenzó escribiendo.

Acto seguido, puntualizó en que la persona que habría hecho los llamados amenazantes distanció a sus hijos. “Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos“, reconoció el conductor.

“Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la Justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor”, indicó el presentador.

