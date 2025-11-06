El requisito que tendrán que cumplir los jugadores de Argentina para jugar contra Angola

La Selección Argentina disputará su último amistoso del año contra Angola en Luanda, la capital del país africano. Para poder ingresar sin inconvenientes, todos los jugadores deberán someterse a un proceso sanitario obligatorio.

El requisito principal es la vacunación contra la fiebre amarilla, exigida para quienes viajan a Angola. Las autoridades sanitarias también sugieren hasta siete vacunas adicionales para protegerse de enfermedades tropicales y endémicas, incluyendo poliomielitis, hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera, meningitis meningocócica, hepatitis B, tétanos, difteria, malaria y rabia.

Algunos integrantes del equipo, como Giovani Lo Celso, ya han comenzado este proceso, lo que le ocasionó inconvenientes que le impidieron participar en el último entrenamiento previo al partido de Copa del Rey.

El cumplimiento de estas normativas no solo es crucial para el contexto deportivo, sino que también asegura el cumplimiento de regulaciones internacionales y reduce riesgos médicos al viajar a una región con desafíos sanitarios significativos. Sin estas vacunaciones, los jugadores podrían enfrentar problemas para ser convocados o ingresar al país.

Paralelamente, el cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni, está implementando un “plan de acción” que incluye convocar futbolistas de la liga local y realizar rotaciones con jugadores habituales para dar oportunidades a nuevos convocados. Una de las decisiones más notables es la exclusión de Emiliano Martínez, el arquero titular, quien no formará parte de la lista para este amistoso, permitiendo así evaluar otras opciones en el arco.