Marta Fort criticó a Virginia Gallardo por una publicación con Ricardo

Marta Fort, hija del fallecido empresario Ricardo Fort, expresó su descontento hacia Virginia Gallardo, a quien conoció en la infancia a través de la relación entre su padre y la influencer. La tensión entre ambas surgió tras un posteo de Gallardo en redes sociales, previo a las elecciones del 26 de octubre.

En su publicación, la flamante diputada utilizó una foto de Ricardo Fort y escribió: "Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos Comandante. Confío en que me estarás cuidando."

Esta frase causó malestar en Marta, quien al comentar en el programa Puro Show, cuestionó a Gallardo por su nueva carrera política y reveló detalles sobre su relación con su padre. “Me parece bastante de cuarta. Todos sabemos del trato que tenían como pareja. Era un uso acordado”, afirmó.

Además, Marta insinuó que Gallardo había intentado cobrar por su participación en un documental sobre su padre, a pesar de que públicamente decía lo contrario. “La felicito que pudo entrar en la política. Hace muchos años que mi papá no está, así que ahora podría aportar algo de ella", añadió.

La relación entre Gallardo y Ricardo Fort, quien falleció en 2013, comenzó en 2009, cuando ella era una joven vedette y él una figura consolidada en los medios.