El balneario con amplias y tranquilas playas a 4 horas de Buenos Aires

Cuando el calor aprieta y la ciudad se vuelve insoportable, muchos piensan en Mar del Plata o Pinamar como los clásicos de la Costa Atlántica. Pero existe un rincón mucho más tranquilo y natural, ideal para quienes quieren desenchufarse de verdad: Aguas Verdes.



Ubicada a solo 354 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, esta playa se convirtió en el secreto mejor guardado del verano. En menos de cuatro horas de viaje, podés llegar a un balneario donde el ruido y el estrés quedan atrás.

Playas amplias, dunas y un microclima único

Aguas Verdes sorprende con playas anchas de arena limpia, perfectas para tirarse a tomar sol o disfrutar del mar sin pelear por un lugar. El microclima de la zona hace que el agua sea más cálida que en otras playas de la Costa, un dato clave para los friolentos.

En temporada, hay alquiler de carpas y sombrillas, actividades recreativas para todas las edades y servicios pensados tanto para familias como para quienes viajan solos. Los chicos se divierten con espectáculos de payasos y magos, mientras que los adultos pueden sumarse a clases de aerobic o gimnasia frente al mar.

Naturaleza y aventura para todos los gustos

El entorno natural es uno de los grandes tesoros de Aguas Verdes. Las dunas de hasta 6 metros invitan a probar deportes como sandboard, kitesurf o recorrerlas en cuatriciclo. Los bosques que rodean el balneario son ideales para caminatas, cabalgatas o paseos en bicicleta, en pleno contacto con la naturaleza.

En el predio Costa Silvestre, los visitantes encuentran un lago artificial, una reserva de animales y un bosque con más de 300 especies de árboles. Hay opciones para acampar, alquilar dormis o simplemente pasar el día en familia o con amigos.

