La OTAN advirtió que China, Corea del Norte e Irán respaldan las agresiones de Rusia a Occidente: “Putin no está solo”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este jueves que Rusia, aliada con China, Irán o Corea del Norte, será una fuerza desestabilizadora incluso después de un eventual fin de la guerra en Ucrania, y pidió estar preparados para conflictos a largo plazo.



“Se están preparando para enfrentamientos a largo plazo. No podemos ser ingenuos, debemos estar preparados”, advirtió desde Bucarest, donde participa en el Foro Industrial de la OTAN NIF25.



En su discurso, el político neerlandés advirtió de que Rusia “se convertirá en una fuerza desestabilizadora en Europa y el mundo” y dijo que en “sus esfuerzos por socavar las normas internacionales” está colaborando con países como China, Corea del Norte o Irán

Por eso, el líder de la Alianza afirmó que es necesario disponer de capacidades, equipamiento militar y de la tecnología más avanzada.



“Las amenazas que enfrentamos son reales y persistentes. La guerra no provocada de Rusia contra Ucrania es un claro ejemplo. Pero la amenaza rusa no termina con el fin de la guerra”, dijo.

Además, afirmó que la Alianza necesita la participación de la industria y señaló que se requiere una mayor producción en el sector para superar estas amenazas.

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, dijo por su parte que las actuales amenazas sirven para recordar que “la paz y la seguridad nunca están garantizadas” y que “el rearme no es una opción, sino unanecesidad”.

“La agresión rusa más allá de Ucrania, mediante recientes violaciones del espacio aéreo aliado y la intensificación y diversificación de los ataques híbridos, constituye una prueba más de que debemos redoblar nuestros esfuerzos para estar preparados para defendernos”, aseguró el jefe del Estado.

Dan reiteró su confianza en que la OTAN y sus aliados a ambos lados del Atlántico están comprometidos con la defensa de “cada centímetro de la Alianza”, pero pidió también que los países europeos “deben asumir mayores responsabilidades en la defensa del continente y reforzar las capacidades militares y de defensa”.

NIF25 reúne a más de 800 participantes de 26 países de la OTAN y países socios, así como a más de 300 empresas del sector de la defensa.

Rutte, restó importancia este miércoles a la retirada de tropas de EEUU de Rumanía y aseguró que Washington sigue comprometido con la defensa de Europa.

“Realmente creo que le estamos dando demasiada importancia. Estados Unidos tiene una presencia grande en Europa, y esa presencia está ahí”, señaló Rutte en una rueda de prensa en Bucarest junto al presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

El secretario general de la Alianza afirmó que ese tipo de “reajustes” en la presencia de tropas ocurre todo el tiempo y destacó que el despliegue de tropas de Estados Unidos en Europa es mayor que en muchos años.

“Dentro de esa presencia, siempre están buscando cómo pueden hacer el mejor uso de los recursos que tienen en Europa, por supuesto, mientras ayudan a la OTAN a defender cada centímetro del territorio”, afirmó, para insistir en que el presidente Donald Trump ha dejado claro su compromiso con la Alianza.



El político neerdanlés pidió “no interpretar demasiado” sobre la decisión estadounidense de retirar parte de sus tropas, y recordó que la OTAN tiene en marcha la operación ‘Centinela oriental’, para reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, en respuesta a la invasión del espacio aéreo polaco por drones rusos en septiembre.

Rutte también dijo que la próxima semana habrá maniobras para el aumento de la capacidad de las fuerzas avanzadas terrestres del nivel de batallón al de brigada.



“Como ya he dicho, siempre podemos aumentar la capacidad colectivamente, donde sea y cuando sea necesario, también en Rumanía”, destacó.

“Somos tan fuertes como sea necesario”, insistió Rutte.



Whasington anunció la semana pasada a Rumanía que retirará una parte de sus tropas desplegadas en la base de la OTAN ‘Mihail Kogalniceanu’.

Según el Gobierno rumano, esa retirada es consecuencia de las “nuevas prioridades” del Gobierno de EE.UU.

“Si este país fuera atacado, serían otras 31 naciones las que vendrían al rescate de Rumanía. Así es como funciona la OTAN, y creo que esto nos hace imbatibles, absolutamente imbatibles, y por eso creo que nadie lo intentará jamás”, afirmó Rutte.

